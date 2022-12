Apple propose une application Apple Maps mise à jour aux utilisateurs aux Pays-Bas, en Belgique, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suisse

Apple a déployé son expérience Apple Maps améliorée auprès des utilisateurs aux Pays-Bas, en Belgique, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suisse, apportant des bâtiments en trois dimensions, une navigation améliorée, etc.

Comme il l’a fait à Londres, Los Angeles, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco et Washington, DCApple a créé des modèles 3D très détaillés de points de repère à travers les Pays-Bas, la Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Suisse, y compris le musée des sciences NEMO et les châteaux de Bellinzona, la carte s’adaptant pour montrer une lueur au clair de lune au crépuscule pour donner vie à la carte .

Maps propose désormais des détails routiers améliorés pour aider les conducteurs à naviguer plus facilement. Les voies de virage, les médianes, les voies réservées aux autobus et aux taxis et les passages pour piétons sont clairement affichés pour la navigation aux intersections. À l’approche d’échangeurs complexes qui se chevauchent, Maps affiche une vue au niveau de la route, ce qui permet de voir plus facilement les conditions de circulation à venir ou la meilleure voie pour une sortie en approche.

Les conducteurs de certaines voitures électriques peuvent également planifier leur trajet dans Maps avec des points de recharge appropriés, en tenant compte des différences d’altitude et d’autres facteurs tout au long de l’itinéraire.

Les utilisateurs de l’accès public en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse peuvent plus facilement trouver les gares à proximité et épingler les lignes fréquemment utilisées. Avec iOS 16, les voyageurs OV peuvent désormais voir le coût de leur voyage dans Maps, mettre leur abonnement de transport en commun dans Wallet, et afficher et reconstituer leur solde.

“Avec Apple Maps, vous explorez le monde entier sans compromettre votre vie privée. Nous sommes ravis de permettre à encore plus d’utilisateurs d’en bénéficier avec les nouvelles fonctionnalités que nous introduisons aujourd’hui », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple dans un communiqué de presse partagé jeudi. “Maps a été complètement repensé et offre désormais une meilleure navigation, plus de détails, de meilleures informations sur les lieux et de belles fonctionnalités que seul Apple peut offrir, telles que” Look Around” et “Natural Language Guidance”. Il est maintenant plus facile que jamais de planifier des voyages vers vos destinations préférées. »