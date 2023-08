Apple propose la septième version bêta de macOS 14 Sonoma aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui sa septième version bêta pour développeur macOS Sonoma, qui apporte plusieurs fonctionnalités au Mac, notamment de nouveaux widgets, des mises à jour importantes de Safari, des fonctionnalités de vidéoconférence améliorées, des économiseurs d’écran présentant des vidéos au ralenti de divers endroits dans le monde et un tout nouveau jeu. Mode, et plus encore.

La version bêta pour développeurs de macOS Sonoma est disponible via le programme pour développeurs Apple sur Developer.apple.com.

Avec macOS Sonoma, les widgets sont désormais encore plus puissants et personnels sur Mac. Les utilisateurs peuvent placer des widgets directement sur le bureau. Les widgets se fondent dans le fond d’écran pendant que les utilisateurs travaillent dans des applications. Grâce à Continuity, les utilisateurs peuvent utiliser les widgets iPhone sur leur Mac. Et les widgets sont désormais interactifs, permettant aux utilisateurs de cocher des rappels, de lire ou de mettre en pause des médias, d’accéder aux commandes de la maison et d’effectuer diverses tâches depuis leur Mac, le tout directement depuis le bureau.

macOS Sonoma apporte des fonctionnalités de visioconférence améliorées qui permettent aux utilisateurs de présenter et de partager leur travail plus efficacement dans n’importe quelle application de visioconférence. Presenter Overlay, un nouvel effet vidéo, affiche un utilisateur au-dessus du contenu qu’il partage. De plus, les réactions permettent aux utilisateurs de partager ce qu’ils ressentent en ajoutant des ballons, des confettis, des cœurs et bien plus encore dans la vidéo, qui peuvent également être déclenchés d’un geste de la main.

macOS Sonoma propose de superbes économiseurs d’écran proposant des vidéos au ralenti de divers endroits dans le monde.

macOS Sonoma introduit également le mode Jeu, donnant aux joueurs un avantage lorsque les performances se mesurent en précieuses millisecondes. Le mode Jeu offre une expérience de jeu optimisée avec des fréquences d’images plus fluides et plus cohérentes, en garantissant que les jeux obtiennent la plus haute priorité sur le CPU et le GPU. Le mode Jeu rend également les jeux sur Mac encore plus immersifs, en réduisant considérablement la latence audio avec les AirPods et en réduisant considérablement la latence d’entrée avec les contrôleurs de jeu populaires comme ceux de Xbox et PlayStation en doublant le taux d’échantillonnage Bluetooth.

Les mises à jour supplémentaires de macOS Sonoma incluent une fonctionnalité PDF améliorée pour un remplissage rapide des formulaires avec remplissage automatique, les utilisateurs ont la possibilité de simplement dire « Siri » pour activer Siri, les utilisateurs bénéficient d’une toute nouvelle expérience d’autocollants, d’améliorations de fonctionnalités telles que la recherche, la réponse, les groupes et la synchronisation. avec Messages dans iCloud.

La sécurité des communications s’étend à AirDrop, au sélecteur de photos, aux appels entrants et aux messages FaceTime, élargissant ainsi la protection des enfants. De plus, l’avertissement de contenu sensible empêche l’exposition inattendue à des images et vidéos sensibles dans AirDrop et Messages, aux appels entrants et aux messages FaceTime, tout en donnant à l’utilisateur la possibilité de bloquer le contact ou de rechercher d’autres ressources pour obtenir de l’aide.