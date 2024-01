Apple propose d’ouvrir la technologie de paiement NFC aux développeurs tiers en Europe

Apple a proposé d’ouvrir sa technologie de paiement NFC à des développeurs tiers en Europe, permettant ainsi aux concurrents directs d’Apple Pay d’opérer pour la première fois sur l’iPhone.



Historiquement, l’utilisation de la puce NFC d’Apple dans les iPhones et les Apple Watches pour les paiements a été exclusivement utilisée par ‌Apple Pay‌, limitant la capacité des banques et autres services financiers à proposer leurs propres solutions de paiement sans contact sur les plateformes d’Apple. Dans une déclaration à ReutersApple a déclaré :

Nous nous sommes engagés à fournir aux développeurs tiers de l’Espace économique européen une option qui permettra à leurs utilisateurs d’effectuer des paiements sans contact NFC à partir de leurs applications iOS, indépendamment d’Apple Pay et d’Apple Wallet.

Cette concession s’inscrit dans le cadre des efforts d’Apple pour répondre aux accusations antitrust imposées par la Commission européenne, qui accuse l’entreprise d’étouffer la concurrence en restreignant l’accès des tiers aux capacités NFC sur les appareils iOS.

Dans le cadre des engagements proposés, les développeurs d’applications de paiement, bancaires et de portefeuille numérique dans l’Espace économique européen (EEE) pourront intégrer leurs propres solutions avec la puce NFC sur les appareils Apple. Ce changement signifie que les consommateurs pourraient avoir la possibilité d’utiliser des applications compatibles NFC d’autres fournisseurs, aux côtés ou à la place de ‌Apple Pay‌. L’engagement inclurait des fonctionnalités supplémentaires telles que le choix par défaut des applications de paiement préférées et l’intégration des fonctionnalités de sécurité d’Apple telles que Face ID.

Même si ces changements se concentrent sur l’EEE, une région plus large que l’Union européenne, les implications de ce changement pourraient avoir un impact plus large sur le marché des paiements mobiles à l’échelle mondiale. L’EEE couvre l’écrasante majorité du marché européen, et la décision d’Apple pourrait créer un précédent pour ses opérations dans d’autres régions du monde à l’avenir, à mesure que la surveillance antitrust s’intensifie.

Dans le cadre du processus d’examen, la Commission européenne sollicite actuellement les commentaires des entreprises concurrentes et des clients sur les concessions proposées par Apple. La décision finale tiendra compte des réponses de ces parties prenantes. En cas d’approbation, la mise en œuvre des engagements proposés par Apple sera contrôlée par un mandataire relevant de la Commission.