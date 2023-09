Apple propose désormais la livraison à domicile pour les achats Apple Store en personne

Apple a lancé un nouveau service de livraison à domicile pour les clients achetant des produits en personne dans un Apple Store, qui permet aux acheteurs d’acheter à la fois des produits Apple disponibles et des stocks non en stock en magasin et de les faire expédier à leur domicile en une seule transaction.

Grâce à cette nouvelle option, les clients achetant plusieurs articles peuvent désormais choisir d’expédier ou de rapporter chez eux ce qui est disponible dans leur Apple Store local, tandis que les articles restants de leur commande seront livrés à une date ultérieure.

Le nouveau service de livraison à domicile a fait l’objet d’une première rumeur en juilletlorsque Mark Gurman de Bloomberg a annoncé que le fabricant d’iPhone mettait à jour ses systèmes internes de magasin pour permettre au personnel d’organiser l’expédition des achats en magasin aux clients via le réseau de livraison d’Apple.

Auparavant, si un client en magasin souhaitait se faire livrer son achat, il devait utiliser le site Web d’Apple ou l’application Apple Store pour organiser l’expédition de son achat.