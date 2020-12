En septembre, Apple a annoncé qu’elle apportait un service d’abonnement au fitness appelé Fitness + qui offrira des entraînements personnalisés guidés à partir du 14 décembre. Le service lui-même coûtera 9,99 $ par mois lors de son lancement ou 79,99 $ si vous vous abonnez pour une année complète et offrira divers types de cours allant de la musculation à la danse et au yoga.





Bloc et tapis de yoga Manduka

Juste à temps du lancement de Fitness +, l’Apple Store propose désormais des équipements d’entraînement comme un tapis de yoga Manduka Performance à 120 $ ainsi qu’un tapis eKOlite à 78 $ et un bloc de yoga en liège à 20 $ pour le soutien du corps. Bien que n’étant pas de marque Apple, ces produits nous donnent un indice que Cupertino pourrait bientôt proposer plus de types d’appareils de fitness sur sa boutique en ligne adaptés au reste de ses cours Fitness +. Nous vous tiendrons au courant avec plus de détails sur les ambitions d’Apple en matière de fitness.

