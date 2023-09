Apple propose désormais de nouveaux niveaux de stockage iCloud de 6 To et 12 To

Apple a introduit deux nouveaux niveaux de stockage dans son offre iCloud, permettant aux utilisateurs de passer à des forfaits 6 To et 12 To pour 29,99 $ par mois ou 59,99 $ par mois, soit plus du triple de la quantité maximale de stockage iCloud précédemment proposée dans le cadre de l’abonnement iCloud+.

iCloud est le service de stockage cloud d’Apple conçu pour aider les utilisateurs à stocker, synchroniser et accéder à leur contenu et données numériques sur divers appareils Apple, tels que les iPhones, iPads, Mac et même les ordinateurs Windows.

iCloud permet aux utilisateurs de sauvegarder automatiquement les données de leur appareil, notamment les photos, les vidéos, les données d’applications, les messages, etc. Cette sauvegarde garantit que les utilisateurs peuvent récupérer leurs données en cas de perte, de dommage ou de problème logiciel de l’appareil.

Les nouveaux niveaux de stockage peuvent être partagés à l’aide du partage familial, permettant à plusieurs membres de la famille de partager l’accès aux nouveaux plans de stockage. Chaque membre de la famille peut disposer de son propre compte iCloud tout en partageant certains contenus et un espace de stockage.