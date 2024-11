Apple propose des réparations gratuites aux utilisateurs d’iPhone 14 Plus, mais il y a un problème. Voici tout ce que vous devez savoir

Apple a annoncé un programme de service gratuit pour les utilisateurs d’iPhone 14 Plus qui sont concernés par un type rare de problème affectant les appareils fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024. Les appareils iPhone 14 Plus concernés souffrent d’un défaut de fabrication là où le smartphone ne le fait pas. afficher n’importe quel aperçu lors de l’utilisation de la caméra arrière de l’appareil.

Votre iPhone 14 Plus est-il éligible aux réparations gratuites ?

Les utilisateurs d’iPhone 14 Plus concernés par un problème d’appareil photo spécifique peuvent vérifier leur éligibilité aux réparations gratuites en visitant Page d’assistance officielle d’Apple et en saisissant le numéro IMEI de leur appareil. Si vous êtes éligible, Apple effectuera les réparations gratuitement. De plus, les utilisateurs d’iPhone 14 Plus qui ont déjà payé pour des réparations liées à ce problème peuvent également demander un remboursement.

Apple a déclaré que les utilisateurs peuvent demander ces réparations gratuites pendant une période allant jusqu’à trois ans à compter de la date d’achat initiale de leur iPhone 14 Plus. Ce programme ne s’applique cependant qu’à un « très petit pourcentage » d’appareils iPhone 14 Plus et ne s’étend pas aux iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ou aux modèles plus récents.

Il s’agit du premier programme de réparation gratuit d’Apple depuis trois ans, le dernier ayant eu lieu en 2021 pour les modèles d’iPhone 12 concernés par un problème d’écouteur.

Par ailleurs, Apple a récemment déployé sa mise à jour iOS 18.1, introduisant la première vague de fonctionnalités Apple Intelligence sur les modèles des séries iPhone 15 Pro et iPhone 16. Bien que la série iPhone 14 ait reçu la mise à jour, elle ne prend pas en charge les nouvelles fonctionnalités d’IA en raison de l’ancien SoC et d’une RAM inférieure. Même les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus, sortis l’année dernière, ne bénéficiaient pas du support Apple Intelligence.

Publié : 03 novembre 2024, 06h43 IST

