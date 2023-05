Apple propose des réductions sur le M2 Mac mini via une boutique en ligne remise à neuf

Apple a ajouté aujourd’hui le M2 Mac mini à sa boutique en ligne officielle Certified Refurbished aux États-Unis, offrant une remise sur les machines pour la première fois après leur sortie plus tôt cette année en janvier.

Par rapport au Mac mini de la génération précédente, les modèles M2 et M2 Pro offrent un processeur et un processeur graphique de nouvelle génération plus rapides, une bande passante mémoire beaucoup plus élevée et un moteur multimédia plus puissantavec le modèle M2 doté d’un processeur à 8 cœurs avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs à haut rendement, ainsi qu’un GPU à 10 cœurs.

Avec environ 15% de réduction sur le M2 Mac mini standard et des remises plus élevées sur la version M2 Pro plus haut de gamme, un M2 Mac mini remis à neuf coûte 509 $ pour le processeur à 8 cœurs, le GPU à 10 cœurs, la RAM de 8 Go et le SSD de 256 Go. .

Comme tous les Mac remis à neuf vendus via la boutique en ligne officielle Apple Certified Refurbished, les modèles M2 Mac mini sont emballés dans une nouvelle boîte avec des manuels et un cordon d’alimentation avec l’entreprise inspectant, testant et nettoyant toutes les machines avant qu’elles ne soient vendues, livrées avec Apple. garantie standard d’un an, les laissant pratiquement indiscernables du tout neuf.