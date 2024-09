Apple propose aux développeurs des versions iOS 18 et iPadOS 18

Apple a envoyé aujourd’hui les versions candidates à la publication des prochaines mises à jour d’iOS 18 et d’iPadOS 18 aux développeurs à des fins de test, le logiciel étant disponible une semaine après la sortie des huitièmes bêtas.



Les développeurs enregistrés peuvent s’inscrire aux bêtas en ouvrant l’application Paramètres, en accédant à la section Mise à jour logicielle, en appuyant sur l’option « Mises à jour bêta » et en activant le paramètre Bêta pour développeurs ‌‌iOS 18‌/‌iPadOS 18‌‌. Notez qu’un identifiant Apple associé à un compte développeur est requis pour télécharger et installer la version bêta. La version bêta ‌iOS 18‌ et ‌iPadOS 18‌ est désormais distincte de la version bêta iOS 18.1 et iPadOS 18.1, les versions bêta .1 ajoutant la prise en charge d’Apple Intelligence sur les appareils capables d’exécuter les fonctionnalités.

iOS 18 introduit Apple Intelligence, un ensemble de fonctionnalités d’intelligence artificielle profondément intégrées au système d’exploitation. Apple Intelligence n’arrivera que plus tard dans le processus de test bêta, mais il comprend des fonctionnalités permettant d’affiner et de modifier l’écriture, de générer des images et des émojis et, surtout, d’améliorer Siri et la recherche. Siri acquiert une meilleure compréhension du langage naturel, une meilleure connaissance du contexte et l’assistant personnel s’intégrera à ChatGPT pour répondre à des requêtes plus complexes.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence sont limitées aux modèles iPhone 15 Pro et iPad avec une puce de la série M, mais un certain nombre d’autres fonctionnalités sont à venir. Apple permet aux utilisateurs de réorganiser les applications de l’écran d’accueil pour avoir des espaces ouverts, et il existe un mode sombre pour les icônes d’application et des options de teinte.

Le centre de contrôle est personnalisable et les développeurs tiers peuvent ajouter des commandes pour leurs applications, avec les icônes de lampe de poche et d’appareil photo de l’écran de verrouillage pouvant être remplacées ou supprimées. Messages bénéficie désormais de la prise en charge de Rich Communication Services pour améliorer les conversations avec les utilisateurs d’Android, de la possibilité de programmer l’envoi de SMS ultérieurement, de nouveaux effets de texte, des messages par satellite lorsqu’il n’y a pas de réseau cellulaire et de la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji pour les réponses Tapback.

Il existe une application Mots de passe dédiée pour les connexions, les clés d’accès, les mots de passe Wi-Fi et les codes de vérification, et il existe désormais une option pour verrouiller et masquer les applications, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être ouvertes sans authentification secondaire Face ID ou Touch ID même lorsque votre téléphone est déverrouillé.

Safari propose une fonctionnalité de mise en évidence qui résume les articles et fait apparaître les informations clés des sites Web, l’interface de l’application Photos a été repensée et une nouvelle fonctionnalité Tap to Cash permet de transférer de l’argent de manière privée et sécurisée à l’aide d’Apple Cash. Les autres fonctionnalités incluent la résolution d’équations et la transcription de mémos vocaux dans Notes, un mode jeu pour améliorer les performances de jeu et une option permettant de répondre à ‌Siri‌ sur les AirPods avec des gestes de la tête.