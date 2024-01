Apple propose à l’UE une série d’engagements visant à régler l’enquête antitrust sur Apple Pay

“/>

Crédits images : Tero Vesalainen /Getty Images

Apple a proposé un ensemble d’engagements aux régulateurs de la concurrence de l’Union européenne visant à résoudre les problèmes liés aux paiements NFC et à la technologie de portefeuille mobile sur iOS, son système d’exploitation mobile. L’UE soupçonne Apple de favoriser injustement sa propre technologie de paiement mobile, Apple Pay, et d’empêcher ses concurrents de développer des offres concurrentes de paiement sans contact sur sa plateforme mobile.

Le fabricant d’iPhone propose de permettre aux fournisseurs de portefeuilles mobiles et de services de paiement tiers d’accéder gratuitement à la fonctionnalité NFC sur les appareils iOS, via un ensemble d’API, sans avoir à utiliser ses propres technologies Apple Pay ou Apple Wallet.

Par la Commission, les tiers n’auraient toujours pas accès à un composant du matériel mobile d’Apple, une puce spéciale appelée élément sécurisé, qu’elle utilise pour renforcer la sécurité des transactions effectuées avec Apple Pay. Mais il a proposé d’autoriser un « accès équivalent » aux composants NFC – dans ce que l’on appelle le « mode d’émulation de carte hôte (« HCE ») », qui, selon l’UE, « stockerait en toute sécurité les informations de paiement et effectuerait des transactions à l’aide de NFC, sans compter sur sur un élément sécurisé intégré à l’appareil ».

Apple affirme qu’elle appliquerait les engagements proposés à tous les développeurs tiers d’applications de portefeuille mobile dans l’Espace économique européen et à tous les utilisateurs iOS disposant d’un identifiant Apple enregistré dans la région. “Apple n’empêchera pas l’utilisation de ces applications pour les paiements dans les magasins en dehors de l’EEE”, ajoute la Commission.

Parmi les autres engagements proposés, citons l’engagement d’Apple à fournir à des tiers des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires, notamment « la suppression par défaut des applications de paiement préférées, l’accès aux fonctionnalités d’authentification telles que FaceID et un mécanisme de suppression ».

Elle s’est également engagée à appliquer des critères d’éligibilité « justes, objectifs, transparents et non discriminatoires » pour accorder l’accès NFC à des tiers – qui devront conclure un accord de licence ADP pour y accéder. De plus, Apple a accepté de mettre en place un mécanisme de règlement des différends en vertu duquel toute décision de refuser l’accès aux données NFC sera examinée par des experts indépendants.

La saga de la concurrence Apple Pay remonte à plusieurs années à ce stade. L’UE a lancé une enquête formelle en juin 2020, les premières accusations ayant suivi en mai 2022. Les conclusions préliminaires de la Commission demeurent selon lesquelles Apple a abusé de sa position dominante sur le marché des portefeuilles mobiles sur iOS pour empêcher ses concurrents de pouvoir proposer le NFC. – a activé les paiements sans contact sur sa plateforme et a développé d’autres portefeuilles mobiles qui pourraient concurrencer équitablement Apple Pay.

Apple espère que les engagements qu’il propose suffiront à satisfaire les préoccupations des régulateurs et à régler le problème. Mais cela reste encore à voir.

La Commission a ouvert une consultation pour recueillir des commentaires sur l’offre d’Apple et accorde un délai d’un mois à compter de la publication du texte intégral des engagements proposés par Apple dans le Journal officiel de l’UE pour que les soumissions soient faites. Il prendra ensuite la décision de les accepter ou non. S’il décide qu’ils ne sont pas adéquats pour résoudre les problèmes, Apple pourrait subir des pressions pour offrir davantage de concessions afin d’éviter le contrôle de la concurrence.

Si les engagements sont acceptés par l’UE, ils seraient en vigueur pendant dix ans, avec un mandataire de contrôle indépendant nommé pour contrôler leur application. Tout non-respect futur des engagements acceptés pourrait entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial, sans que la Commission ait besoin de prouver une infraction aux règles antitrust de l’UE.

L’affaire Apple Pay est antérieure à la législation sur la concurrence ex ante que le bloc a depuis promulguée et à laquelle Apple est soumis ; ayant été désigné, en septembre, comme soi-disant « gardien » en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). Le règlement comprend des dispositions destinées à protéger la liberté des utilisateurs professionnels de choisir des alternatives aux services des contrôleurs d’accès. Il semble donc conforme à l’objectif de l’application de la Commission sur Apple Pay, même si cette affaire a été portée dans le cadre du régime de concurrence préexistant de l’UE. règles.

Le DMA, auquel les contrôleurs d’accès devraient se conformer d’ici le 7 mars, impose une série d’obligations initiales aux contrôleurs d’accès, notamment l’obligation de ne pas exercer injustement leur influence sur le marché en obligeant les utilisateurs professionnels à utiliser leurs propres services. Et bien que la technologie de paiement d’Apple, Apple Pay, n’ait pas été désignée comme un « service de plate-forme de base », l’App Store iOS l’a fait. Et l’UE espère que le DMA accélérera considérablement le processus de lutte contre les abus de position dominante sur les marchés numériques.