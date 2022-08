Apple a déclaré dans un communiqué publié jeudi qu’il n’avait pas correctement traité une série de plaintes pour harcèlement et inconduite déposées par plus d’une douzaine d’employés actuels et anciens, et il a promis que cela changerait le fonctionnement de l’entreprise.

“Certains comptes soulevés ne reflètent pas nos intentions ou nos politiques et nous aurions dû les traiter différemment”, a déclaré Apple dans un communiqué au Financial Times.

La déclaration est venue en réponse à une histoire par la publication mettant en évidence certaines des allégations de harcèlement et la mauvaise réponse de l’entreprise. Certaines des femmes à l’origine des réclamations ont déclaré que les équipes des ressources humaines d’Apple n’avaient pas enquêté de manière suffisamment approfondie sur les accusations et semblaient chercher des prétextes pour licencier ou licencier les personnes qui faisaient des réclamations. Le FT a décrit les femmes comme alléguant qu’Apple avait fait preuve d'”apathie face aux allégations d’inconduite”.

La déclaration d’Apple ne faisait pas référence à des cas spécifiques de l’histoire de FT, bien qu’elle ait reconnu qu’elle avait échoué dans certains des échanges mis en évidence par l’histoire. “En conséquence”, a déclaré la société, “nous apporterons des modifications à notre formation et à nos processus”. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de détails supplémentaires sur ces changements prévus.

L’admission publique d’Apple est un moment rare où le géant typiquement secret de la Silicon Valley a discuté de problèmes de personnel interne. Au cours des deux dernières années, des dizaines d’employés se sont de plus en plus exprimés sur les réseaux sociaux, sur les sites Web de dénonciation et dans les reportages sur ce qu’ils disent être des problèmes avec la culture d’Apple. Certains d’entre eux ont partagé des histoires selon lesquelles l’entreprise aurait mal géré des fautes graves, notamment du harcèlement et des agressions. La société a précédemment déclaré qu’elle prenait ces problèmes au sérieux, mais elle a refusé de discuter des détails, invoquant la confidentialité des employés.

Une histoire mise en lumière par le Financial Times impliquait un collègue masculin profitant d’une employée après une soirée platonique. Dans un autre, une employée a déclaré avoir été réprimandée pour sa réaction à une mauvaise réponse d’Apple HR après avoir déposé une plainte. Huit des 15 employées d’Apple avec lesquelles le FT s’est entretenu ont déclaré avoir subi des représailles, et sept ont déclaré qu’elles trouvaient les RH “décevantes ou contre-productives”.

Bien que le nombre de plaintes soit faible compte tenu de la population d’Apple de plus de 165 000 employés dans le monde, cela montre à quel point l’entreprise a eu du mal à tenir ses promesses de promouvoir les femmes et d’éliminer les mauvais comportements. En réponse, un groupe croissant de centaines d’employés a commencé à repousser sous les bannières de “Pomme ensemble” et #AppleToo.

“Nous avons de très mauvais acteurs qui en profitent pour s’attaquer aux personnes vulnérables”, un employé anonyme a écrit dans un message sur le site Web #AppleToo. “Nous avons besoin de changement. Nous en avons besoin maintenant.”