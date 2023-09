Apple promet une mise à jour logicielle pour réduire les radiations de l’iPhone 12 en France

Il y a quelques jours, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a interdit la vente de l’iPhone 12 dans le pays car elle a constaté que l’appareil émettait plus que les ondes électromagnétiques autorisées par la réglementation européenne. Son Débit d’Absorption Spécifique (DAS) était supérieur à la limite légale.

L’agence a lancé un ultimatum à Apple, lui demandant d’utiliser « tous les moyens disponibles » pour résoudre le problème rapidement, sous peine de faire face au rappel de tous les iPhone 12 jamais vendus en France. Aujourd’hui, Apple a répondu en promettant de publier une mise à jour logicielle qui réglerait le différend.

On ne sait pas exactement ce que fera la mise à jour logicielle, mais Apple est convaincu qu’elle atténuera les inquiétudes de l’agence française et s’adaptera aux méthodes de test utilisées en France. Contrairement à d’autres pays, en France, l’ANFR effectue non seulement des tests DAS pour la tête et le corps, mais également des tests DAS pour les membres, comme lorsque l’on tient un téléphone à la main. Ce sont ces tests de membres qui ont échoué à l’iPhone 12.

Dans un communiqué, Apple a déclaré :

Nous publierons une mise à jour logicielle pour les utilisateurs en France afin de s’adapter au protocole utilisé par les régulateurs français. Nous attendons avec impatience que l’iPhone 12 continue d’être disponible en France. Ceci est lié à un protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et non à un problème de sécurité.

Des responsables belges, allemands et italiens ont demandé à Apple de diffuser cette mise à jour dans l’ensemble de l’UE, c’est donc probablement ce qui se produira. Le gouvernement français a déclaré que l’iPhone 12 serait rapidement retesté après la publication de la mise à jour, et s’il s’avère qu’il respecte les limites légales de DAS, les ventes reprendront immédiatement.

