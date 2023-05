Comme son nom l’indique, la WorldWide Developer’s Conference (WWDC) d’Apple s’adresse principalement aux développeurs. Cependant, c’est aussi l’occasion de faire du marketing avec un keynote très médiatisé et l’annonce de nouvelles versions d’Apple OS qui font vibrer les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac.

Cette année, il y aura également un événement mystérieusement intitulé « Special Event at Apple Park », un événement d’une journée le 5 juin. De quoi cela pourrait-il s’agir ?

Apple n’a rien confirmé, mais cela pourrait avoir quelque chose à voir avec xrOS, la plate-forme logicielle qui alimentera le casque Mixed Reality d’Apple, et le casque lui-même. Les derniers rapports indiquent que le casque est sur la bonne voie pour un lancement en juin et certains analystes pensent qu’il pourrait stimuler l’ensemble de l’industrie AR/VR.







Le programme de l’événement spécial d’Apple toute la journée

L’Apple Reality Pro devrait être l’un des casques XR les plus puissants et son prix sera en conséquence. On dit qu’il a des écrans micro OLED de Sony, des processeurs doubles fabriqués par TSMC, 12 caméras et une alimentation externe. Le prix que nous avons entendu est de 3 000 $, il sera donc destiné aux professionnels plutôt qu’aux utilisateurs récréatifs. Le casque devrait être mis en vente plus tard cette année.

