Apple “probablement” sortira un casque AR / VR dont on parle depuis longtemps en janvier, déclare Ming-Chi Kuo

Le casque AR / VR à réalité mixte d’Apple, dont on parle depuis longtemps, “sortira probablement en janvier 2023”, selon les analystes respectés de l’industrie, Ming-Chi Kuo, qui affirme qu’Apple changera la donne pour l’industrie des casques.

Dans un billet sur MoyenKuo affirme que le nouveau casque d’Apple sera “le produit le plus compliqué qu’Apple ait jamais conçu”, ajoutant que l’appareil “offrira une excellente expérience immersive” prenant en charge la vidéo AR/MR transparente, stimulant la croissance rapide et continue du secteur mondial des casques.

Le mois dernier, Kuo a dit les tests de validation technique (également connus sous le nom d’EVT) commenceront probablement dans les mois à venirs’alignant sur une sortie début 2023.

L’appareil selon la rumeur comporterait deux écrans 8K ultra-haute résolution avec une « multitude » d’autres fonctionnalités, y compris une technologie avancée de suivi des yeux et la possibilité de transmettre une vidéo du monde réel à travers la visière et de l’afficher à l’utilisateur, offrant un « effet de réalité mixte ». Il s’agira du premier lancement majeur de nouveau produit d’Apple depuis l’Apple Watch originale en octobre 2014.

L’année dernière, nous avons vu The Information publie un croquis du prochain casque, affirmant avoir vu des images internes secrètes d’une source anonyme “ayant une connaissance directe” du développementsignalant que l’appareil offrira une “visière élégante et incurvée attachée au visage par un matériau en maille et des bandeaux interchangeables”.

Créateur de concepts Ian Zelbo a publié des visuels montrant à quoi ressemblera probablement le nouveau casque d’Apple basé sur des informations divulguées antérieurement, avec un bandeau réglable de style Apple Watch et un coussin en maille rappelant les AirPods Max pour un confort autour des yeux du porteur.

Image: Ian Zelbo