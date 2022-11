Apple prévoyait 49 $ Apple Pencil avec prise en charge de l’iPhone, selon la rumeur

Apple prévoyait de sortir un nouvel Apple Pencil à 49 $ avec prise en charge de l’iPhone plus tôt cette année, bien que la décision ait été prise d’annuler la sortie après la production d’un million d’unités, selon une rumeur partagée jeudi.

Selon un Message Weibopartagé sur Twitter par Duan RuiApple aurait fabriqué le nouvel Apple Pencil avec prise en charge de l’iPhone plus tôt dans l’année et avait l’intention de lancer l’accessoire en septembre, mais le projet a été interrompu à la dernière minute pour des raisons inconnues.

Au moment où l’accessoire a été annulé, la rumeur prétend qu’Apple avait un million d’unités déjà fabriquées et prêtes à la vente, qui doivent maintenant être mises au rebut.

Le message affirme que l’Apple Pencil pour iPhone n’aurait offert aucune détection de pression et qu’il n’aurait pas non plus de batterie. Au lieu de cela, l’accessoire utiliserait une puce pour alimenter le stylet depuis l’écran, similaire au Samsung S-Pen.

La rumeur ne précise pas pourquoi Apple aurait annulé le stylet à la onzième heure.