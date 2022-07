Apple prévoit une nouvelle fonctionnalité pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme contre les logiciels espions

C’est l’une des plus grandes étapes jamais franchies par une grande entreprise technologique pour lutter contre l’industrie lucrative des logiciels espions, dont les outils peuvent pénétrer dans les appareils sans que la victime ne clique sur quoi que ce soit. Cela survient également alors que l’administration Biden continue d’essayer de freiner l’utilisation des logiciels espions.

La nouvelle fonctionnalité, appelée mode de verrouillage, permettra à quiconque, d’une simple pression sur un bouton, de protéger efficacement des parties de son iPhone et d’autres appareils des voies d’attaque, y compris les pièces jointes aux e-mails et les appels FaceTime non sollicités.

Mais il y a des compromis pour les utilisateurs en mode verrouillage. Les propriétaires d’appareils ne pourront pas utiliser certains Pomme ( AAPL ) des fonctionnalités telles que la connexion physique à d’autres ordinateurs lorsque le téléphone est sur l’écran de verrouillage ou l’inscription à des programmes de gestion des appareils mobiles que certains employeurs utilisent pour administrer les téléphones professionnels.

Il y a plus d’un milliard d’iPhones dans le monde ; la nouvelle fonctionnalité est destinée à la très petite fraction des utilisateurs d’Apple qui ont été ciblés par des logiciels espions. Apple a refusé de préciser le nombre de clients qui avaient été ciblés par des logiciels espions, citant un litige en cours. Mais la société a déclaré qu’elle avait maintenant informé des clients dans environ 150 pays qu’ils pourraient avoir été ciblés par des logiciels espions. Android, le système d’exploitation mobile de Google et le plus utilisé, a également dû faire face à des logiciels espions.