Apple prévoit une gamme tout 5G pour 2022, y compris le modèle SE

L’année dernière, Apple a présenté sa première gamme de téléphones compatibles 5G et il est logique que la tendance soit reportée sur ses prochains modèles. Nikkei Asie rapporte que la gamme d’iPhone de l’année prochaine sera composée de modèles entièrement 5G, y compris un iPhone SE d’entrée de gamme repensé avec le chipset A15 et la connectivité 5G. L’appareil conserverait son écran LCD de 4,7 pouces et portera le même châssis de style iPhone 8 et devrait être lancé au cours du premier semestre 2022.

Apple devrait également délaisser son iPhone mini d’ici 2022, qui a enregistré des ventes décevantes au cours de l’année écoulée. Un mini devrait toujours sortir cet automne. En regardant la gamme d’iPhone 2021, Nikkei Asia rapporte qu’Apple pourrait proposer un modèle non-Pro de 6,7 pouces plus abordable. La seconde moitié de 2021 devrait également apporter de nouveaux MacBook Pro et AirPod.

