Apple prévoit d’ouvrir plus de 50 Apple Stores nouveaux ou rénovés jusqu’en 2027

Apple viserait à ouvrir les portes de plus de 50 Apple Stores nouveaux ou rénovés jusqu’en 2027, dont 15 nouveaux magasins dans la région Asie-Pacifique, cinq sites en Europe et au Moyen-Orient et quatre points de vente supplémentaires aux États-Unis et au Canada. .

Selon BloombergApple envisage trois nouveaux magasins Apple Store en Inde, un en Malaisie et deux en Corée du Sud.

En Europe, le fabricant d’iPhone envisagerait une mise à niveau de son emplacement à l’Opéra de Paris et un nouveau magasin à la Battersea Power Station à Londres, où il ouvrira un nouveau siège social au Royaume-Uni plus tard cette année.

Au total, la société propose 53 magasins nouveaux, relocalisés ou remodelés au cours des quatre prochaines années, dont neuf en Europe et 13 en Amérique du Nord.