Apple prévoit apparemment de limiter la fonctionnalité USB-C de l’iPhone

Grâce aux nouvelles réglementations européennes qui entreront en vigueur l’année prochaine, Apple n’a d’autre choix que d’adopter enfin le port USB-C pour ses iPhones. Et pourtant, comme cela arrive souvent avec Apple, il y a apparemment un rebondissement.

Selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine, la société prévoit d’utiliser une interface de circuit intégré (CI) personnalisée pour le port, ce qui lui permettrait d’authentifier les pièces impliquées dans la connexion.

Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est exactement ce qu’Apple fait avec son port Lightning. Ce processus d’authentification intégré à l’interface Lightning est ce qui fait apparaître ces avertissements “Cet accessoire n’est pas pris en charge” si vous utilisez quelque chose qui n’est pas fabriqué par Apple et qui ne fait pas non plus partie de son programme de licence “Made for iPhone”, qui est une activité secondaire lucrative.

Maintenant, évidemment, comme il s’agit d’une rumeur, il faut la prendre avec des pincettes. Il convient également de noter qu’aucun des appareils mobiles d’Apple qui utilisent déjà l’USB-C n’a quelque chose comme ça intégré. Là encore, cela ressemble définitivement à quelque chose qu’Apple ferait, alors voilà.

Il n’est pas clair si l’ajout de la puce IC personnalisée aurait vraiment des implications majeures en ce qui concerne la fonctionnalité des accessoires non Apple et non MFi, mais il est possible que certaines fonctionnalités telles que la charge rapide et le transfert de données à haute vitesse soient limitées sur non. accessoires “authentiques”. Il est peu probable qu’ils ne fonctionnent tout simplement pas, car l’UE interviendrait très probablement dans un tel scénario – car cela briserait toute la raison pour laquelle l’USB-C a été mandaté comme interface universelle.

Dans les rumeurs précédentes concernant les limitations de l’iPhone USB-C, il a été dit que seuls les iPhones Pro bénéficieront de vitesses de charge et de données rapides, tandis que les modèles vanille utiliseront des vitesses USB 2.0, identiques à celles de Lightning.

Source (en chinois) | Via