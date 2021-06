Le PDG d’Apple, Tim Cook, a alerté les utilisateurs d’iPhone lors d’une grande conférence technologique que plusieurs fonctionnalités de protection de la vie privée sur l’appareil risquaient d’être complètement anéanties en raison de la réglementation imminente de l’UE en matière de confidentialité.

Le géant américain de la technologie, qui exige actuellement que les applications soient téléchargées sur des appareils via son App Store propriétaire, serait contraint d’autoriser « Chargement latéral » – permettant aux utilisateurs de télécharger eux-mêmes des applications sans passer par le marché central contrôlé par Apple – en vertu du projet de loi sur les marchés numériques (DMA) en attente d’adoption dans l’Union européenne.

Cook a fait valoir que l’effet de la loi européenne sur les utilisateurs d’iPhone était sous-estimé. Chargement latéral « serait un autre moyen d’installer des applications sur l’iPhone, car cela détruirait la sécurité de l’iPhone », a-t-il déclaré mercredi à l’auditoire de la conférence technologique française Viva Tech. Devoir passer par l’App Store, « assure des applications de haute qualité et empêche les logiciels malveillants d’accéder aux téléphones des utilisateurs », dit Cook.





Il peut sembler à première vue que le chargement latéral, qui n’oblige pas l’utilisateur à saisir son identifiant Apple ou à s’identifier, semblerait mieux adapté à la protection de la vie privée ou au moins de l’anonymat, mais Cook a plutôt fait valoir qu’autoriser la solution de contournement serait irrévocablement porter atteinte à la vie privée des utilisateurs. Apple a expliqué à plusieurs reprises que ses systèmes de protection de la vie privée s’efforcent de déléguer toutes les tâches réseau aux téléphones eux-mêmes, en gardant les données locales plutôt que de faire communiquer les téléphones avec les tours de téléphonie cellulaire à proximité – ou l’entreprise elle-même – dans la mesure du possible.

Bien que Cook ait insisté sur le fait qu’il était principalement « intérêt supérieur » des utilisateurs d’Apple, la société prend une saine réduction de 30 % de chaque achat sur l’App Store. De plus, forcer tout le trafic de téléchargement d’applications à passer par l’App Store garantit qu’aucune application « non autorisée » ne parvient sur les iPhones, un problème qui s’est produit à plusieurs reprises ces derniers mois avec des plateformes de médias sociaux plus petites comme Parler et Telegram. Bien qu’aucune des deux applications n’ait enfreint la loi américaine, elles ont été présentées comme une menace par des médias comme CNN et des politiciens contestés par les marchés d’idées non censurés.

Les développeurs d’applications se sont affrontés avec les titans de la technologie au sujet de pratiques prétendument anticoncurrentielles, arguant qu’ils n’avaient aucun recours si Apple les bloquait de l’App Store. Une telle configuration équivaut à un monopole, selon Epic Games, ce qui rend le titre de jeu extrêmement populaire Fortnite.





Epic poursuit actuellement Apple pour le droit de contourner les frais de transaction de 30 % ; en cas de succès, ils gagneront également le droit d’installer leur propre magasin d’applications sur les iPhones et ouvriront probablement la voie à d’autres développeurs d’applications qui se sont retrouvés exclus de l’App Store pour une raison ou une autre.

La DMA obligerait les grandes entreprises technologiques à autoriser la concurrence sous peine de sanctions sévères. Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende pouvant atteindre 10 % de leur bénéfice global total, soit 26 milliards de dollars dans le cas d’Apple.

Cependant, alors qu’Apple et Google se sont opposés à la législation, d’autres sociétés comme Facebook et Spotify semblent l’accueillir. Spotify a poursuivi Apple pour son « avantage injuste » par rapport à ses rivaux, tandis que Facebook s’est plaint que l’outil anti-pistage d’Apple, protégeant les utilisateurs contre le suivi d’une application à l’autre par des annonceurs affamés, était injuste et nuirait à la fois aux développeurs et aux consommateurs.

Pendant ce temps, Cook s’est plaint que la part de marché de l’iPhone en France n’est que de 23%, soulignant le sort des téléphones Android de Google – qui sont la cible de plus de logiciels malveillants – en raison de l’ouverture du système au sideloading.

