Apple pressenti pour annoncer le nouvel iPad Pro avec M2 « en quelques jours »

Apple devrait annoncer deux nouvelles tablettes iPad Pro avec puce M2 “dans quelques jours”, a déclaré Mark Gurman de Bloomberg dans sa dernière newsletter. Selon le journaliste, les appareils 11″ et 12,9″ seront une légère mise à niveau et pourraient avoir de nouvelles capacités de charge.

On s’attend à ce que l’iPad Pro arrive avant le 27 octobre, date à laquelle Apple annonce ses résultats trimestriels et annuels. Cependant, aucun événement n’est prévu pour le lancement – les tablettes seront annoncées avec un communiqué de presse sur le site Web de l’entreprise.

Le nouvel iPad Pro pourrait apporter des capacités de charge MagSafe et Gurman a même suggéré que nous pourrions voir une charge sans fil inversée, permettant à la tablette de partager sa batterie avec un iPhone ou un étui AirPods. Nous verrons également le lancement d’iPadOS 16 – une mise à jour logicielle généralement publiée avec iOS, mais retardée d’une année.

Selon Gurman, les ruptures de stock pour l’Apple Watch Ultra sont causées par le groupe, et non par l’appareil lui-même. Une boucle Trail en jaune ou bleu est extrêmement difficile à trouver, ainsi que la boucle alpine orange. Cela pousse actuellement les expéditions de Watch Ultra à la première semaine de novembre, certains modèles arrivant encore plus tard.

