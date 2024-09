Apple présentera un nouvel appareil pour maison intelligente au printemps

Pomme aurait pour objectif d’introduire un nouvel appareil domestique intelligent au printemps 2025 qui rassemble les capacités d’un iPad, Apple TV et AccueilPod.

Nom de code J490 et surnommé « HomeAccessory », bien qu’il puisse recevoir un nouveau nom marketing, l’appareil sera alimenté par la puce A18, lui permettant de prendre en charge Apple Intelligence fonctionnalités, 9to5Mac signalé Jeudi 26 septembre, citant des sources anonymes.

Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PYMNTS.

HomeAccessory dispose actuellement d’un écran carré et d’une caméra intégrée qui peuvent être utilisés pour la vidéoconférence, pour identifier les gestes de la main qui peuvent le contrôler et pour identifier l’utilisateur, selon le rapport.

L’appareil peut également exécuter des applications, lire des médias, fonctionner comme un récepteur AirPlay et afficher un écran de verrouillage avec une variété de cadrans d’horloge, indique le rapport.

Il a été rapporté en août qu’Apple travaillait sur plusieurs nouveaux produits, notamment un appareil combinant un écran de type iPad avec un bras robotique ; robots mobiles pour utilisation à domicile; AirPod écouteurs dotés d’appareils photo ; un iPad géant et pliable ; lunettes intelligentes; et des lunettes de réalité augmentée.

L’appareil de table doté d’un écran de type iPad et d’un bras robotique, nommé J595, peut s’ajuster pour faire face à l’utilisateur lors d’un appel vidéo ; effectuer des tâches liées à la gestion de la maison intelligente, à la vidéoconférence et à la sécurité de la maison ; et être contrôlé par le Siri assistant numérique et Apple Intelligence, selon le rapport.

Apple vise à commercialiser cet appareil d’ici 2026 ou 2027 pour environ 1 000 dollars, selon le rapport.

Le consommateur moyen possède désormais six appareils intelligents pour la maison, les millennials et les milléniaux intermédiaires étant en tête avec une moyenne de sept appareils chacun, selon le rapport PYMNTS Intelligence, « Comment les appareils connectés permettent le multitâche parmi les consommateurs axés sur le numérique ».

Le rapport révèle également une augmentation constante de l’adoption d’appareils domestiques intelligents et d’appareils connectés. Par exemple, la possession de réfrigérateurs intelligents est passée de 5 % en 2019 à 9 % en 2023 et la possession de thermostats connectés est passée de 10 % à 15 % au cours de la même période.

Les appareils domestiques intelligents, souvent contrôlés via des applications pour smartphone, offrent aux propriétaires un confort et un contrôle sans précédent avec la possibilité de surveiller et de gérer divers aspects de leur maison à distance, indique le rapport.