Apple présentera le commutateur USB-C comme une aubaine pour les utilisateurs, mais en interne, il s’inquiète

Après des années de débat contre la volonté de l’UE d’adopter un chargeur de téléphone commun, Apple va finalement passer à l’USB-C cette année. Bloomberg Mark Gurman prédit que l’événement du 12 septembre présentera le changement avec le sourire, en mettant l’accent sur les avantages que cela apporte aux consommateurs – mais il y a aussi une certaine inquiétude dans les coulisses.

Les choses évidentes sont la perte des revenus des licences MFi et apparemment les dirigeants d’Apple s’inquiètent d’une nouvelle réaction des fans, comme lorsqu’ils ont introduit pour la première fois le port Lightning (et supprimé le connecteur à 30 broches établi qui était omniprésent sur de nombreux accessoires).

Certaines personnes ont été contrariées quand Apple a abandonné le connecteur à 30 broches

Il y a plus : Apple craint que si les utilisateurs disposent d’accessoires compatibles avec les téléphones Android, ils seront plus susceptibles de sauter par-dessus la clôture du jardin clos d’Apple. Gurman donne iMessage comme exemple : Apple pourrait ajouter la prise en charge RCS et améliorer considérablement la messagerie iOS vers Android, mais les utilisateurs ne seront alors pas autant enchaînés à iOS qu’ils le sont actuellement. Aussi, rappelez-vous quand FaceTime allait être open source ?

Apple inclura des câbles USB-C avec les nouveaux iPhones, mais il n’a pas inclus de chargeur dans l’emballage de vente au détail à partir de l’iPhone 12. La dernière génération à avoir un chargeur fourni était le 11 et celui-là était une alimentation USB-A. brique (la même que les générations précédentes). Ainsi, si vous n’avez qu’un iPhone 11 et quelques AirPod, vous n’aurez peut-être pas de chargeur USB-C sur lequel brancher votre nouveau téléphone. Apple serait bien avisé de proposer suffisamment d’adaptateurs Lightning vers USB-C aux consommateurs qui souhaitent continuer à utiliser certains de leurs anciens accessoires.



L’iPhone 11 a été le dernier à être livré avec un chargeur, un chargeur USB-A

Gurman rapporte également que Cupertino envisage l’impression 3D métallique pour accélérer la fabrication des boîtiers d’appareils. En plus d’être plus rapide, cette méthode sera également plus durable car elle gaspillera moins de matériaux : les boîtiers actuels sont usinés à partir de blocs de métal solides, ce qui crée beaucoup de déchets.

L’Apple Watch Series 9 sera probablement le premier produit à utiliser des imprimantes 3D et leurs boîtiers seront imprimés en acier inoxydable. Si cela fonctionne bien, Apple passera alors au titane pour la Watch Ultra l’année prochaine. Le titane est bien sûr le nouveau matériau pour les boîtiers des modèles iPhone 15 Pro, donc un succès à petite échelle pourrait permettre à Apple de passer ses appareils plus gros (iPhone et même iPad) à des pièces imprimées en 3D.

En parlant d’iPad, Apple travaille sur un Magic Keyboard plus haut de gamme pour ses tablettes avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium (similaire aux MacBook).

Pour en savoir plus, consultez Le bulletin d’information de Mark Gurman.

Via