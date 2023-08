Apple présentera des AirPod mis à jour avec un port de chargement USB-C lors de l’événement iPhone 15, déclare Gurman

Apple aurait dévoilé des AirPod mis à jour lors de son prochain événement spécial « Wonderlust » sur l’iPhone 15 le mois prochain, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a dit que le nouveau port de chargement USB-C correspondrait à ceux des ports disponibles sur les quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année.

Apple a confirmé qu’il organiserait son prochain événement spécial plus tôt dans la journéeannonçant qu’il sera diffusé en direct depuis Apple Park le 12 septembre, où la société de Cupertino devrait annoncer l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, et plus encore.

Ming-Chi Kuo, analyste respecté de TF International Securities, a affirmé plus tôt cette année que Apple publiera une nouvelle version de ses AirPods Pro de deuxième génération dans les mois à venir pour introduire un nouveau boîtier de chargement USB-Cen s’alignant avec une fuite découverte dans la dernière version bêta du développeur iOS 16.4 faisant référence à des AirPod inédits et à un étui de chargement qui l’accompagne.

Alors qu’Apple publie généralement de nouveaux AirPods Pro tous les trois ans, on pense que le nouveau boîtier de chargement AirPods Pro avec USB-C remplacera les modèles Lightning existants, sans aucune mise à niveau du matériel AirPods lui-même.