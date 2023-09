Apple présente son nouveau siège social au Royaume-Uni à la centrale électrique de Battersea à Londres

Apple a dévoilé aujourd’hui son nouveau siège social au Royaume-Uni, dans l’emblématique Battersea Power Station de Londres, réparti sur 500 000 pieds carrés et six étages, qui accueillera l’équipe grandissante d’Apple, qui compte désormais près de 8 000 employés à travers le pays.

Autrefois une importante centrale électrique au charbon, le bâtiment fonctionne désormais à 100 % avec de l’énergie renouvelable. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que son ouverture à Londres montre l’engagement du fabricant d’iPhone à « exploiter la créativité dans tout le pays ».

En plus du nouveau siège social de Londres, Apple a annoncé qu’elle agrandirait ses bureaux de St. Albans et de Swindon, ainsi qu’un tout nouveau bureau à Cambridge, où plusieurs centaines de membres de l’équipe travaillent sur de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, les machines. l’apprentissage et le silicium.

Les investissements croissants d’Apple au Royaume-Uni incluent l’expansion de la production Apple TV+.

Selon Apple, le Royaume-Uni possède la plus grande communauté de développeurs d’Europe et l’économie des applications iOS soutient désormais plus d’un demi-million d’emplois, soit une hausse de près de 70 % depuis 2019. Depuis qu’Apple a lancé l’App Store, les développeurs britanniques ont gagné près de 7,5 £. milliards de dollars grâce à leurs applications vendant des biens et services numériques à des clients du monde entier.