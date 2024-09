Apple présente ses derniers outils d’IA lors du dévoilement de l’iPhone 16

Apple a dévoilé lundi sa nouvelle génération d’iPhone, avec les améliorations habituelles apportées à leurs appareils photo et à leur puissance de calcul. Mais cette fois, l’entreprise a mis en avant un argument de vente supplémentaire : les outils d’intelligence artificielle.

Les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro seront les premiers smartphones conçus avec Apple Intelligence, en gardant à l’esprit les avancées technologiques rapides. Apple Intelligence est la suite d’outils d’intelligence artificielle du fabricant d’iPhone qui sont censés améliorer les appareils et leurs logiciels et les rendre plus faciles à utiliser.

Apple Intelligence, par exemple, peut faire des suggestions aux utilisateurs lorsqu’ils écrivent des e-mails, peut rapidement faire apparaître d’anciennes photos en fonction de la description d’un utilisateur et aider à planifier des réunions en tenant compte du temps de conduite. De plus, la dernière version de Siri peut extraire les informations collectées à partir du chatbot ChatGPT d’OpenAI, avec l’autorisation de l’utilisateur de l’iPhone.

Mais l’intelligence d’Apple suffira-t-elle à convaincre les clients d’Apple d’acheter un nouveau smartphone ?

« Le modèle économique repose sur le fait qu’ils pensent que l’intelligence d’Apple est suffisante pour inciter les gens à effectuer des mises à niveau, et ils auront probablement raison », a déclaré Ray Wang, analyste principal chez Constellation Research, basé à Palo Alto. « Il s’agit en réalité de tout ce qui permet de gagner du temps, de tout ce qui permet de créer plus rapidement. »

Les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max seront disponibles en précommande vendredi et en magasin le 20 septembre. L’iPhone 16, doté d’un écran de 6,1 pouces, sera disponible à partir de 799 $ ; l’iPhone 16 Plus, doté d’un écran de 6,7 pouces, sera disponible à partir de 899 $. Le 16 Pro, doté d’un écran de 6,3 pouces, sera disponible à partir de 999 $, et le 16 Pro Max, doté d’un écran de 6,9 ​​pouces, sera disponible à partir de 1 199 $. Apple Intelligence sera disponible à partir du mois prochain, y compris sur les anciens appareils iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Wang estime qu’Apple dispose d’une base installée d’iPhone de 1,3 milliard, dont 240 millions sont en cours de mise à niveau vers les machines de nouvelle génération.

Le fabricant d’iPhone basé à Cupertino, en Californie, a présenté Apple Intelligence comme étant plus soucieux de la confidentialité des clients que ses concurrents en matière d’intelligence artificielle. Apple Intelligence utilise un traitement sur l’appareil. Pour les requêtes qui nécessitent l’utilisation du cloud, les appareils « ne communiquent pas avec un serveur à moins que son logiciel n’ait été enregistré publiquement pour inspection », selon l’entreprise. Les données ne sont ni conservées ni exposées.

« La prochaine génération d’iPhone a été conçue dès le départ pour Apple Intelligence », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, lors d’une présentation au siège d’Apple. « Cela marque le début d’une nouvelle ère passionnante. »

Apple a annoncé pour la première fois Apple Intelligence lors de sa Worldwide Developers Conference en juin. Cette initiative a été immédiatement critiquée par le PDG de Tesla, Elon Musk, qui dirige sa propre société d’intelligence artificielle concurrente d’OpenAI. Musk s’est dit préoccupé par le fait qu’un partenariat entre Apple et OpenAI pourrait poser des risques de sécurité.

Certains chercheurs en sécurité, dont Alex Stamos, responsable de la sécurité informatique chez SentinelOne, une société de cybersécurité basée à Mountain View, en Californie, et ancien responsable de la sécurité chez Facebook, ont rejeté les allégations d’Elon Musk.

Au fil des ans, les capacités de l’IA ont considérablement progressé, permettant aux chatbots numériques de raconter des histoires aux enfants avant de dormir, de détecter les émotions des utilisateurs humains et de proposer des suggestions d’exercices de respiration. Dans l’industrie du divertissement, des outils tels que Sora d’OpenAI ont suscité l’enthousiasme de certains cinéastes, qui affirment qu’ils peuvent être utilisés pour tester des idées audacieuses et économiser de l’argent ; mais ils craignent également que de tels outils ne remplacent de nombreux travailleurs.

Lundi, les dirigeants d’Apple ont vanté les avantages potentiels de l’IA pour les consommateurs.

L’iPhone 16, doté d’un appareil photo de 48 mégapixels, sera doté de nouveaux logiciels et composants qui amélioreront la façon dont les clients utilisent les appareils photo de leur téléphone. Ils pourront cliquer et maintenir le bouton de commande de l’appareil photo pour prendre une photo d’un chien et découvrir sa race, ou prendre une photo d’un dépliant faisant la promotion d’un événement local et l’ajouter à leur calendrier.

Siri est également capable de contextualiser les informations. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à Siri de l’iPhone 16 d’envoyer à un ami spécifique parmi leurs contacts les photos d’un barbecue du samedi.

L’iPhone reste le produit le plus populaire d’Apple, représentant 46 % des ventes de l’entreprise au cours de son troisième trimestre fiscal. Mais les revenus des smartphones d’Apple ont diminué plus tôt cette année en raison de ventes plus faibles en Chine. Certains analystes pensent que les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro alimentés par l’IA vont changer la donne.

« Nous pensons que parier contre Cook et Cupertino dans un supercycle axé sur l’IA mené par l’iPhone 16 et Apple Intelligence est une mauvaise décision pour les investisseurs alors que la renaissance de la croissance revient dans l’histoire d’Apple », a déclaré Daniel Ives, directeur général de Wedbush Securities, dans un rapport du 1er août. Ives a attribué une note de « surperformance » à l’action.

Apple a également annoncé que ses écouteurs sans fil, les AirPods Pro 2, proposeront des tests auditifs et pourraient servir d’aide auditive pour les personnes souffrant d’une perte auditive légère à modérée plus tard cet automne dans plus de 100 pays, dont les États-Unis. La société a déclaré qu’elle attendait de recevoir l’autorisation de mise sur le marché des autorités sanitaires.

Les AirPods 4 de nouvelle génération ont également été dotés de fonctionnalités supplémentaires, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’appels téléphoniques plus clairs même lorsqu’ils se déplacent dans des environnements bruyants. Les AirPods 4 seront disponibles en magasin le 20 septembre.

L’entreprise a également annoncé que son Apple Watch Series 10 sera dotée d’un écran plus grand et d’une batterie à charge plus rapide. L’Apple Watch Series 10 est disponible à partir de 399 $ et sera disponible dans les magasins Apple le 20 septembre.