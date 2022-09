Apple présente l’iPhone 14 Pro dans une nouvelle vidéo

Apple a levé le rideau sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui disposent d’un tout nouvel écran Always-On, du tout premier appareil photo 48MP sur iPhone, de la détection de collision, du SOS d’urgence par satellite et d’une nouvelle façon de recevoir notifications et activités avec «Dynamic Island», qui remplace l’encoche trouvée sur les modèles d’iPhone précédents.

Pour promouvoir le lancement du nouveau matériel, Apple a partagé une vidéo promotionnelle vantant les nouvelles fonctionnalités et capacités des modèles d’iPhone de nouvelle génération, qui seront disponibles en précommande sur Apple.com le vendredi 9 septembre.

L’un des changements les plus notables avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max est l’introduction de l’île dynamique, qui est le nom d’Apple pour la découpe en forme de pilule en haut de l’écran de l’appareil. Apple a amélioré iOS 16 pour qu’il fonctionne avec l’île dynamique, créant une zone où les utilisateurs peuvent accéder aux commandes avec un appui prolongé. Les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes, la musique ou une minuterie restent visibles et interactives dans l’île, et les applications tierces dans iOS 16 qui fournissent des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage avec les activités en direct peuvent tirer parti de l’île dynamique, dit Apple .

La puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max offre une autonomie d’une journée. Avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité, le nouveau processeur à 6 cœurs est jusqu’à 40 % plus rapide que la concurrence, selon Apple, la puce gère facilement les charges de travail exigeantes.

