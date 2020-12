Une paire d’écouteurs supra-auriculaires haut de gamme d’Apple est sur les cartes depuis un certain temps maintenant. Malgré les rumeurs d’un retard en 2021, ils sont maintenant officiels – rencontrez les AirPods Max.

Allant droit au but ici, 549 $ / 600-620 € / 549 £ de votre argent durement gagné vous rapportent Annulation active du bruit (ANC), égaliseur adaptatif et audio spécial haute fidélité. Tout cela est sauvegardé par Apple Puce H1 pour une expérience audio Bluetooth 5.0 sans fil haut de gamme. Il y a toujours un port physique sur les écouteurs – un port foudre destiné à charger la batterie, censé être bon jusqu’à 20 heures sur une seule charge avec audio spatial ou ANC activé.









AirPods Max

Poursuivant la visite physique des AirPods Max, Apple propose un joli mélange de commandes physiques et de capteurs avancés. UNE Couronne numérique, inspiré du design de l’Apple Watch, offre des commandes de volume précises, ainsi que la possibilité de lire ou de mettre en pause l’audio, de sauter des pistes, de répondre ou de mettre fin aux appels téléphoniques et d’activer Siri. Celles-ci sont activées par des tapotements simples, doubles et triples ou par une pression prolongée, ce qui entraîne une touche surchargée.

Il y a aussi un dédié Bouton de contrôle du bruit quelle cabine bascule entre Mode ANC et transparence. Ce dernier est destiné à amplifier le son de l’environnement. Curieusement, il ne semble y avoir aucune mention d’un mode audio «basique» au-delà de ces deux. Une autre information notable omise concerne la mise sous et hors tension du casque, car il ne semble pas y avoir de bouton dédié à cela.

Au lieu de cela, Apple a équipé les AirPods Max de capteurs optiques et de position qui peut être utilisé pour la détection d’usure entre autres. Le simple fait de soulever une oreillette de vos oreilles interrompt l’audio. De plus, les AirPods Max disposent également de nombreuses données sur la position de la tête de l’utilisateur, ce qu’Apple exploite pour son Fonctionnalités Spatial Audio et Adaptive EQ.

EQ adaptatif ajuste le son en temps réel au joint de l’oreillette, à la source audio et aux conditions de bruit ambiant.

Audio spatial peut déjà être familier aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Il promet une expérience immersive semblable à un théâtre en plaçant virtuellement et dynamiquement des sources sonores dans l’espace. Ceci est destiné à fonctionner avec du contenu enregistré aux formats 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et utilise le gyroscope et l’accéléromètre à l’intérieur de l’AirPods Max, ainsi qu’un iPhone ou iPad compatible comme source audio.

Naturellement, pour profiter pleinement de l’expérience transparente des AirPods Max, vous devez les utiliser avec un écosystème d’appareils Apple existant, de préférence actuel. Officiellement, ils nécessitent iOS 14.3, iPadOS 14.3, MacOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2, tvOS 14.3 ou version ultérieure. De cette façon, vous pouvez obtenir des choses comme appairage rapide transparent, commutation automatique entre les appareils, partage audio entre deux AirPod et capacités Siri toujours actives. En fait, les spécifications officielles ne mentionnent aucune compatibilité avec les produits non Apple. Compte tenu de la puce H1 au cœur des AirPods Max, nous n’exclurons cependant pas une prise en charge limitée par des tiers.













Options de couleur AirPods Max

Physiquement, les AirPods Max ont ce qu’Apple appelle le «design iconique» et nous avons tendance à convenir que le look se démarque clairement. Une autre description utilisée par Cupertino est la «conception acoustique personnalisée». Le bandeau en maille respirante d’aspect funky est conçu pour répartir le poids considérable sur une plus grande surface et réduire la pression que vous ressentez. À l’intérieur, un cadre en acier inoxydable télescopique permet aux oreillettes de pivoter et de tourner indépendamment.

Un mécanisme de pliage est cependant une omission notable. Vous ne pouvez poser les tasses qu’à plat. Apple fournit toujours un étui intelligent mince dans la boîte pour transporter les AirPods Max. Le fait de placer les écouteurs dans l’étui déclenche même automatiquement un état de puissance ultra-faible.

Les options de couleur comprennent gris sidéral, argent, bleu ciel, vert et rose. Les commandes peuvent être passées à partir d’aujourd’hui et des premières commandes sera expédié le 15 décembre. MSRP est 549 USD aux États-Unis, 600 à 629 € en Europe continentale, 549 £ au Royaume-Uni et 59 900 INR en Inde. La disponibilité commencera le 15 décembre et vous pouvez consulter votre Apple Store régional pour plus de détails.

