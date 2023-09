Apple présente l’Apple Watch Series 9 dans une nouvelle vidéo d’introduction

Apple a présenté l’Apple Watch Series 9 dans une nouvelle vidéo d’introduction vantant les nouvelles fonctionnalités et capacités du portable, notamment des performances et des capacités accrues, un nouveau geste de double pression pour contrôler le portable sans toucher l’écran, un Siri plus rapide sur l’appareil. , Recherche de précision pour iPhone, et plus encore.

Disponible en précommande dès maintenant avant la disponibilité à partir du vendredi 22 septembre, l’Apple Watch Series 9 présente le même design global que l’Apple Watch Series 8 de génération précédente, y compris les mêmes tailles d’écran de 41 mm et 45 mm, bien que pour la première fois. , Apple a dévoilé une nouvelle option de couleur rose, qui sera disponible aux côtés des boîtiers en aluminium Starlight, Midnight, Silver et (PRODUCT)RED, ainsi qu’en acier inoxydable dans les boîtiers en or, argent et graphite.

L’Apple Watch Series 9 commence à 399 £ et est disponible en précommande dès aujourd’hui. watchOS 10 sera disponible pour Apple Watch Series 4 et versions ultérieures le lundi 18 septembre et nécessite l’iPhone XS ou version ultérieure exécutant iOS 17.