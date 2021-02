Les initiatives du Mois de l’histoire des Noirs d’Apple se poursuivent avec la sortie de la montre intelligente spéciale Black Unity Apple Watch Series 6. Le portable en édition limitée est disponible en tailles 40 mm et 44 mm et est livré avec un bracelet en silicone de couleur noir, vert et rouge inspiré du drapeau panafricain.









Apple Watch Series 6 édition Black Unity

Il y a aussi une gravure laser personnalisée «Black Unity» sur le fond du boîtier de la montre ainsi que «Truth». Puissance. Détails de solidarité sur la boucle d’épingle. La Black Unity Apple Watch 6 est disponible à partir d’aujourd’hui pour 399 $ / 429 € dans la taille 40 mm et 499 $ / 459 € dans la taille 46 mm. Les propriétaires actuels d’Apple Watch peuvent acheter le bracelet de montre Black Unity pour 49 $ / 49 €.

La source