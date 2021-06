Apple présente la fragmentation Android avec iOS 15

En regardant le discours d’ouverture de la WWDC aujourd’hui, j’ai pris en compte tout ce qu’Apple a annoncé pour iOS 15 et WatchOS et l’App Store et toutes les autres plates-formes pour lesquelles ils ont pris le temps. Rien de tout cela n’a beaucoup bousculé l’aiguille pour un utilisateur d’Android comme moi, mais après avoir parcouru le long écrit journal des modifications, j’ai trouvé quelque chose qui a certainement fait.

Mec, Apple adopte la fragmentation d’Android ! C’est une nouvelle fonctionnalité !

Quelqu’un peut me corriger si je me trompe ici, mais l’un des grands nouveaux changements pour iOS 15 ressemble certainement à Apple qui adopte la fonctionnalité pour laquelle ils aiment donner un enfer à Android. Après avoir passé des années à présenter cette diapositive odieuse qui montrait à quelle vitesse les appareils iOS adoptaient de nouvelles versions par rapport à l’absence d’Android, ils donnent maintenant aux propriétaires d’iPhone le choix s’ils veulent vivre cette vie.

Regarde ça!

Donc, si je lis correctement, Apple vous laissera choisir le chemin de la fragmentation si vous ne souhaitez pas passer à la dernière version d’iOS, ce qui pourrait modifier les fonctionnalités ou la façon dont quelque chose fonctionne sur votre téléphone. Au lieu de cela, vous pouvez simplement obtenir des correctifs de sécurité pendant un certain temps « jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure ».

Bien qu’il ne ressemble pas exactement à Android, étant donné que les propriétaires de tant de téléphones n’ont pas le choix et sont simplement coincés avec de vieux logiciels obsolètes que l’on espère au moins à jour sur le plan de la sécurité, cela offre les gens à rester sur les anciennes versions d’iOS. Quel étrange geste !

😈