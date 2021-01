La marche est devenue une activité préférée pour beaucoup en ces temps de pandémie, et Apple vient de présenter un moyen de la rendre plus intéressante. À partir de cette semaine, la société propose une fonctionnalité appelée Time to Walk – elle est disponible pour les propriétaires d’Apple Watch qui se sont abonnés au programme Fitness +.

La nouvelle fonctionnalité est accompagnée d’une narration et de listes de lecture préférées de célébrités telles que Dolly Parton et Shawn Mendes. Chaque semaine jusqu’à la fin du mois d’avril, il y aura de nouveaux épisodes avec des invités, et tous les précédents seront stockés dans l’application Workout de la montre.









Première fois à marcher des invités

Chaque épisode comprend des moments personnels d’un invité et des leçons apprises, des souvenirs significatifs et diverses pensées. La narration sera accompagnée de photos qui apparaissent sur l’écran de l’Apple Watch, et après chaque histoire, il y aura une courte liste de lecture de chansons qui ont motivé et inspiré la célébrité.

Les propriétaires d’Apple Watch peuvent profiter de Time to Walk s’ils connectent leurs AirPod ou d’autres écouteurs Bluetooth. Les épisodes dureront entre 25 et 40 minutes et apparaîtront automatiquement dans l’onglet Fitness + de l’application Workout. Une fois les épisodes téléchargés, une connexion Wi-Fi ou cellulaire n’est pas nécessaire.









Il est temps de marcher avec Shawn Mendes

L’idée est une belle combinaison de listes de lecture organisées par des célébrités et de podcasts invités, regroupés en un court laps de temps pour une promenade quotidienne – tout l’exercice que certaines personnes sont autorisées pendant la pandémie. Cependant, cela reste une fonctionnalité exclusive puisque Fitness + n’est disponible que dans six pays et limité aux utilisateurs Apple.

