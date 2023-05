Apple présente en avant-première Live Speech, Personal Voice et d’autres nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Apple a révélé qu’il travaillait à l’amélioration de l’accessibilité cognitive, auditive et visuelle de ses produits et a dévoilé de nouvelles fonctionnalités qui devraient aider les personnes handicapées. Le premier d’entre eux est Live Speech, permettant aux personnes non parlantes de taper au lieu de parler pendant les appels.

La voix personnelle créera un modèle de voix synthétisée, tandis que le mode de détection est destiné aux personnes aveugles ou ayant une vision très déficiente.

Les fonctionnalités arriveront plus tard cette année, a révélé Apple sans fournir de calendrier détaillé. Nous nous attendons à ce qu’ils se dirigent vers iOS 17 et iPadOS 17, ainsi que certaines applications sur MacOS de nouvelle génération. Toutes les interfaces seront probablement présentées à la WWDC le mois prochain.















Fonctionnalités d’accessibilité d’Apple

L’accès assisté peut être activé ou désactivé via les paramètres. Il comprend une expérience personnalisée pour Phone et FaceTime, qui est unifiée dans une application Appels avec des raccourcis grands et lumineux pour les contacts. Les messages ont un grand clavier emoji, tandis que la galerie agrandit les vignettes pour faciliter la prévisualisation des photos. Il peut être appliqué à la fois sur iPadOS et iOS.

Live Speech vous permettra d’enregistrer des phrases couramment utilisées pour intervenir rapidement dans les conversations. Personal Voice proposera un ensemble d’invites de texte qu’une personne pourra lire et enregistrer 15 minutes d’audio. Cela permettrait au modèle d’être formé, de sorte que lorsque l’utilisateur commence à décliner ses capacités vocales, il peut toujours communiquer avec ses proches.











Fonctionnalités d’accessibilité d’Apple

Le mode de détection interagira avec les objets qui ont des étiquettes de texte et les lira fort lorsqu’il sera pointé. Il sera intégré à l’application Magnifier et proposera également la détection de personnes, la détection de porte et des descriptions d’images.

Une fois les fonctionnalités disponibles, les clients sourds ou malentendants pourront utiliser leurs appareils auditifs Made for iPhone directement sur Mac. Les utilisateurs sensibles aux images et animations rapides pourront mettre en pause les gifs dans Messages et Safari. Une autre fonctionnalité intéressante consiste à adapter la vitesse à laquelle Siri parle, avec des options allant de 0,8x à 2x.

