Apple présente en avant-première le nouveau magasin Apple Brompton Road à Londres

Apple a dévoilé aujourd’hui Apple Brompton Road, le nouveau magasin du fabricant d’iPhone à Knightsbridge, à Londres, l’un des quartiers commerçants les plus luxueux de la ville avant l’ouverture du magasin le 28 juillet.

Apple Brompton Road propose plusieurs nouvelles fonctionnalités de magasin, y compris la première zone de ramassage Apple dédiée au Royaume-Uni et une première pour Apple dans le pays : un plafond en miroir qui offre des reflets du magasin et de ses visiteurs en dessous.

En entrant dans Apple Brompton Road, Apple indique que les visiteurs seront accueillis par 12 ficus siciliens imposants qui bordent les fenêtres et l’entrée de 7 mètres du sol au plafond, la base de chaque jardinière servant de coin salon pour les visiteurs.

Le revêtement de sol en terrazzo d’Apple Brompton Road est composé d’une résine bio à base de plantes, la première du genre utilisée dans l’un des magasins de détail mondiaux d’Apple. Le magasin est doté d’un plafond en bois incurvé unique et est alimenté à 100 % par de l’énergie renouvelable, comme toutes les autres installations de l’entreprise.

Apple affirme que l’équipe de 200 personnes du magasin parle collectivement plus de 45 langues et commencera à accueillir les clients jeudi à 16 heures, heure locale. L’ouverture du magasin démarre avec le lancement mondial de “United Visions”, une expérience de réalité augmentée rendant hommage aux œuvres créatives du poète et peintre londonien William Blake.

« Nous sommes ravis d’ouvrir Apple Brompton Road à Londres, une ville regorgeant d’énergie, d’histoire et de diversité culturelle », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente senior Retail + People d’Apple. “L’accent mis par le magasin sur la créativité offre aux membres de notre incroyable équipe l’espace idéal pour partager leur passion et leur expertise avec les Londoniens et les visiteurs du monde entier.”

