16 janvier 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Apple présente de nouvelles expériences de divertissement lancées avec Apple Vision Pro

Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel espace en cinéma personnel, profiter de plus de 150 films 3D et découvrir l’avenir du divertissement avec Apple Immersive Video.

CUPERTINO, CALIFORNIE Apple a annoncé aujourd’hui une série d’expériences de divertissement révolutionnaires qui seront disponibles sur Apple Vision Pro à partir du vendredi 2 février. Avec plus de pixels qu’un téléviseur 4K pour chaque œil, combiné à un système Spatial Audio avancé, Vision Pro permet aux utilisateurs de regarder de nouvelles émissions. et des films des meilleurs services de streaming, notamment Apple Originals d’Apple TV+, transportez-vous dans des paysages époustouflants avec des environnements et profitez de toutes nouvelles expériences spatiales qui n’avaient jamais été possibles auparavant, comme Encounter Dinosaurs.

« Apple Vision Pro est l’appareil de divertissement ultime », a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple. « Les utilisateurs peuvent transformer n’importe quel endroit en le meilleur siège de la maison, profiter de concerts et d’aventures personnels avec Apple Immersive Video, interagir avec des créatures préhistoriques réalistes dans Encounter Dinosaurs et même atterrir sur la surface de la lune grâce aux environnements. Cela ne ressemble à rien de ce que les utilisateurs ont jamais vu auparavant et nous avons hâte qu’ils en fassent l’expérience par eux-mêmes.

« Chez Disney, nous recherchons constamment de nouvelles façons de divertir, d’informer et d’inspirer en combinant une créativité exceptionnelle avec une technologie révolutionnaire pour créer des expériences vraiment remarquables », a déclaré Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company. « Apple Vision Pro est une plateforme révolutionnaire qui rapprochera nos fans des personnages et des histoires qu’ils aiment tout en les immergeant plus profondément dans tout ce que Disney a à offrir. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus à Apple pour proposer de nouvelles expériences Disney extraordinaires aux gens du monde entier.

Des technologies révolutionnaires alimentent l’appareil de divertissement ultime

Pour offrir une expérience visuelle immersive avec des couleurs brillantes et une clarté extraordinaire, Apple Vision Pro comprend une paire d’écrans micro-OLED ultra haute résolution qui contiennent un total de 23 millions de pixels avec une large gamme de couleurs, une plage dynamique élevée et Dolby Vision. La toute nouvelle puce R1 diffuse des images sur chaque écran toutes les 12 millisecondes, soit 8 fois plus vite qu’un clin d’œil, tandis que la puce M2 offre des performances révolutionnaires et économes en énergie sur son processeur, son GPU, son moteur neuronal et d’autres technologies personnalisées. Vision Pro prend en charge deux heures d’utilisation générale, jusqu’à 2,5 heures pour la lecture vidéo et une utilisation toute la journée lorsque la batterie externe est connectée à l’alimentation avec un câble de chargement USB-C.

Apple Vision Pro sonne aussi bien qu’il en a l’air grâce à un système Spatial Audio avancé qui offre un son riche. Les modules audio à double pilote diffusent un son spatial personnalisé à chaque oreille1 – avec prise en charge de Dolby Atmos et Lossless Audio – tout en permettant aux auditeurs d’entendre ce qui se passe autour d’eux. Le traçage de rayons audio analyse les propriétés acoustiques de l’environnement d’un utilisateur pour optimiser le son pour son espace. Pour les auditeurs qui souhaitent utiliser des écouteurs avec Vision Pro, les AirPods Pro (2e génération) avec USB‑C offrent l’expérience parfaite, avec Lossless Audio avec une latence ultra-faible.

Applications et environnements dynamiques dans visionOS

visionOS mélange de manière transparente le contenu numérique avec l’espace physique d’un utilisateur pour fournir un canevas infini pour les applications, les jeux et autres expériences spatiales. Les applications de visionOS peuvent être placées n’importe où dans l’espace d’un utilisateur et adaptées à la taille parfaite. Les utilisateurs peuvent également transformer leur espace avec des environnements : des vues magnifiques et dynamiques avec des paysages sonores réalistes qui peuvent évoluer automatiquement en fonction de l’heure de la journée. Les utilisateurs peuvent ouvrir des applications dans les environnements afin de diffuser de la musique, des livres audio ou des podcasts tout en regardant un ciel étoilé de Yosemite, en surfant sur le Web depuis Haleakalā ou en s’installant pour un film pendant une tempête sur le mont Hood. Les utilisateurs peuvent régler l’immersion d’un environnement, y compris le volume des sons ambiants, en faisant tourner la Digital Crown sur Apple Vision Pro.

visionOS prend en charge plusieurs technologies uniques à l’écosystème Apple pour offrir une expérience de divertissement fluide sur Apple Vision Pro. Avec SharePlay, les utilisateurs de Vision Pro peuvent regarder des émissions de télévision et des films, écouter de la musique sur Apple Music et jouer à des jeux depuis l’App Store et Apple Arcade avec des utilisateurs d’autres appareils Apple, notamment iPhone, iPad, Mac et Apple TV. visionOS introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités et technologies uniques à Vision Pro : les utilisateurs peuvent activer le mode Voyage pour stabiliser les visuels à utiliser dans les avions,2 et utilisateur invité pour partager des applications et des expériences spécifiques avec la famille et les amis,3 comme Photos ou Safari.

L’expérience visuelle sur Apple Vision Pro est sans précédent : lorsqu’un utilisateur commence à regarder une vidéo, les lumières autour de lui s’éteignent automatiquement à mesure que le contenu se rapproche de lui. Les vidéos peuvent être positionnées n’importe où dans leur espace ou placées dans un environnement pour une expérience des plus cinématographiques. Avec les environnements, les utilisateurs peuvent redimensionner les vidéos au-delà des dimensions de leur pièce, de sorte que l’écran ait une largeur de 100 pieds, tout en préservant la fréquence d’images et le rapport hauteur/largeur. Et il n’y a pas besoin de télécommande : les utilisateurs appellent simplement les commandes avec leurs yeux, leurs mains ou leur voix.

Un cinéma personnel pour les émissions de télévision, les films, les sports et bien plus encore

Avec l’application Apple TV, les utilisateurs d’Apple Vision Pro peuvent regarder tous les Apple Originals primés d’Apple TV+, y compris le lauréat du Golden Globe. Tueurs de la Lune des Fleurslauréat d’un Emmy Award STILL : Un film de Michael J. Foxet la nouvelle série limitée acclamée par la critique, Maîtres de l’Air. Les utilisateurs peuvent également accéder au MLS Season Pass, domicile de la Major League Soccer, et bien plus encore grâce aux applications et chaînes de streaming populaires. L’application Apple TV propose également l’environnement cinéma, permettant aux téléspectateurs de transformer n’importe quel espace en cinéma personnel. Les utilisateurs peuvent même choisir leur siège préféré depuis le sol ou le balcon, ainsi que dans la rangée avant, centrale ou arrière.

Les utilisateurs pourront également télécharger et diffuser des émissions de télévision, des films, des sports et bien plus encore avec les applications des principaux services de streaming, notamment Disney+,4 ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok et MUBI, lauréat de l’App Store Award 2023. Les utilisateurs peuvent également regarder des vidéos populaires en ligne et en streaming à l’aide de Safari et d’autres navigateurs.

Avec visionOS, les développeurs peuvent exploiter les capacités puissantes et uniques d’Apple Vision Pro pour transformer l’espace de l’utilisateur, rendant les expériences visuelles au sein de leurs applications encore plus immersives. Avec Disney+, les abonnés peuvent regarder des milliers d’émissions de télévision et de films dans quatre environnements emblématiques avec des détails éclatants : le Théâtre Disney+, inspiré du théâtre historique El Capitan à Hollywood ; le sol effrayant de Pixar Monsters Inc.; La tour Marvel’s Avengers surplombant le centre-ville de Manhattan ; et le cockpit du landspeeder de Luke Skywalker, face à un coucher de soleil binaire sur la planète Tatooine de la galaxie Star Wars.

Des films 3D comme jamais auparavant

Au lancement, les utilisateurs d’Apple Vision Pro peuvent regarder plus de 150 films 3D provenant des meilleurs studios du monde avec une profondeur remarquable, où qu’ils se trouvent, y compris les favoris de tous les temps et les sorties récentes, telles que Avatar : La Voie de l’Eau, Dune, Spider-Man : dans le Spider-Verseet Le film Super Mario Bros..

Les utilisateurs peuvent accéder aux versions 3D des films éligibles lorsqu’ils sont disponibles à la location ou à l’achat depuis l’application Apple TV, et les utilisateurs qui possèdent ou achètent des films avec une édition 3D pourront accéder à cette version sur Apple Vision Pro sans frais supplémentaires. Plusieurs applications de streaming, dont Disney+, proposeront des versions 3D de leurs films les plus récents et les plus populaires sur Vision Pro au lancement, et lanceront de nouvelles éditions 3D parallèlement ou peu de temps après les versions 2D standard. Les utilisateurs peuvent regarder des films 2D et 3D avec Spatial Audio et dans un environnement pour rendre l’expérience encore plus immersive.

De toutes nouvelles expériences de divertissement immersives

Avec Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent découvrir Apple Immersive Video, un nouveau format de divertissement remarquable lancé par Apple. Apple Immersive Video propose des enregistrements 3D 8K à 180 degrés capturés avec Spatial Audio pour transporter les spectateurs au centre d’un lieu, d’un moment ou d’une histoire. Au lancement, les utilisateurs peuvent profiter d’une sélection organisée de films et de séries immersifs sur l’application Apple TV sans frais supplémentaires :

Au lancement, les utilisateurs peuvent profiter d’une sélection organisée de films et de séries immersifs sur l’application Apple TV sans frais supplémentaires :

Alicia Keys : salle de répétition offre un rare aperçu du processus créatif de la lauréate d’un Grammy avec cette séance de répétition intime comprenant des interprétations de ses tubes « No One », « If I Ain’t Got You » et « You Don’t Know My Name ». Les utilisateurs peuvent également accéder à ces performances sous forme d’EP spécial exclusivement sur Apple Music lors de ses débuts.

Aventure suit des athlètes pionniers alors qu’ils relèvent des défis impressionnants dans certains des endroits les plus sensationnels du monde. Dans le premier épisode, Mise en valeurles téléspectateurs s’envolent avec la highliner Faith Dickey alors qu’elle relève son plus grand défi à ce jour : une traversée audacieuse à 3 000 pieds au-dessus des fjords à couper le souffle de Norvège.

Faune emmène les spectateurs de près avec certaines des créatures les plus charismatiques de la planète pour découvrir ce qui les rend uniques, mettant en vedette les experts qui les connaissent le mieux. Le premier épisode amène les téléspectateurs dans le plus grand sanctuaire de rhinocéros au monde, où une ancienne capitaine de police a consacré sa vie à sauver, élever et réensauvager ces gentils géants.