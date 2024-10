Apple prévoit une « semaine d’annonces » à partir du lundi 28 octobre prochain, qui devrait inclure la révélation de nouveaux Mac. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial de l’entreprise, a déclaré à « Mac (😉) vos calendriers ! » dans un post sur Xlaissant le chat sortir du sac.

« Nous avons une semaine passionnante d’annonces à venir, à partir de lundi matin », a écrit Joswiak. « Restez à l’écoute… »

Il était largement attendu qu’Apple dévoilerait la semaine prochaine des Mac et des MacBook de bureau fonctionnant sur des chipsets M4, un an après que la société a dévoilé ses premiers ordinateurs portables équipés de M3. Le M4 a fait ses débuts sur un iPad Pro plus tôt cette année, mais Apple n’a pas encore actualisé ses Mac avec le chipset. La rumeur courait depuis longtemps qu’Apple lancerait des iMac équipés de M4, des MacBook Pro 14 et 16 pouces et un Mac mini redessiné d’ici début 2025, et il semble maintenant que cela soit le cas avant la haute saison des achats de Noël.

Le nouveau matériel n’est pas la seule chose qu’Apple a prévue la semaine prochaine. Lundi, la société publiera des mises à jour logicielles pour iPhone, iPad et Mac qui donneront au grand public un premier aperçu des fonctionnalités d’Apple Intelligence. Pendant ce temps, Apple vient de sortir son dernier iPad Mini.