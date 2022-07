Apple présente Apple Music Sessions, offrant aux abonnés plus de contenu

Alors que Spotify propose des podcasts exclusifs, Apple Music propose plusieurs stations de radio en streaming, un son surround qui fonctionne avec les écouteurs de l’entreprise et une intégration profonde avec les produits Apple. La société tente d’attirer les utilisateurs vers son offre d’abonnement mensuel, qui est en concurrence avec Spotify, Amazon Music et d’autres services.

Les investisseurs aiment l’activité de services d’Apple car elle a des marges plus élevées que les produits matériels et est plus prévisible, avec des revenus récurrents. Les ventes de l’unité de services, qui comprend également le stockage iCloud, les garanties, les licences de moteur de recherche et les paiements, ont bondi de 27 % au cours de l’exercice 2021 pour atteindre 68 milliards de dollars.

Apple Music était la première offre d’abonnement à du contenu récurrent de l’entreprise. Il fait désormais partie d’un ensemble de contenus appelé Apple One, qui utilise les services les plus populaires d’Apple comme Music pour susciter l’intérêt pour des produits en pleine croissance comme Apple TV+. Il en coûte 15 $ par mois pour un utilisateur individuel.

Apple Music Sessions a débuté à Nashville avec un certain nombre d’artistes country. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’étendre la série à d’autres genres.

