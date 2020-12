L’iPad 10,2 pouces d’entrée de gamme d’Apple est sorti en septembre, mais selon de nouvelles sources, nous verrons une version mise à jour avec un écran de 10,5 pouces et un chipset Apple A13 Bionic au début de 2021.

Les nouvelles informations suggèrent également que l’iPad de neuvième génération sera livré avec un châssis plus fin et plus léger, bien que la conception générale reste en grande partie inchangée par rapport à la version actuelle. On suppose qu’Apple réutilisera le facteur de forme de l’iPad Air 2019, qui est à la fois plus léger et plus fin que l’iPad d’entrée de gamme actuel et qui arbore également un écran de 10,5 pouces.

IPad 10,5 po

avec puce A13 début 2021 – Écran Retina de 10,5 po

– Puce A13 Bionic

– 4 Go de RAM

– design plus fin et plus léger

– Bouton d’accueil avec Touch ID

– À partir de 299 $ – Tron (@cozyplanes) 13 décembre 2020

Le nouvel iPad de neuvième génération devrait également apporter 4 Go de RAM et le même ancien bouton d’accueil Touch ID sur le panneau inférieur. Le prix devrait commencer à 299 $, en baisse par rapport au prix demandé de 329 $ du modèle actuel. Les rumeurs suggèrent que la version de base sera livrée avec un stockage de 64 Go en standard. Nous vous tiendrons au courant avec plus de détails sur le prochain iPad d’entrée de gamme dès leur apparition.

