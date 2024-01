Apple prend pour la première fois la première place devant Samsung sur le marché des smartphones

Un rapport de l’International Data Corporation (IDC) montre qu’Apple a pris la première place devant Samsung dans les expéditions mondiales de smartphones. C’est la première fois depuis 2010 qu’une entreprise autre que Samsung occupe ce poste, et la première fois qu’Apple est numéro un.

Les IDC rapport explique que malgré une baisse globale de 3,2 % des expéditions mondiales de smartphones en 2023, Apple a été l’une des rares entreprises à connaître une croissance de ses ventes de téléphones. Bien qu’il s’agisse du total annuel le plus faible de smartphones vendus depuis une décennie, selon IDC, une forte hausse au second semestre 2023 est de bon augure pour une reprise globale du marché en 2024. Le seul quatrième trimestre (4T23) a connu une croissance de 8,5 % sur un an. et 326,1 millions d’envois.

« Même si nous avons constaté une forte croissance de la part des acteurs Android bas de gamme comme Transsion et Xiaomi au second semestre 2023, résultant d’une croissance rapide sur les marchés émergents, le plus grand gagnant est clairement Apple », déclare Nabila Popal, directrice de recherche chez Worldwide Tracker d’IDC. équipe.

« Non seulement Apple est le seul acteur parmi les trois premiers à afficher une croissance annuelle positive, mais il occupe également la première place chaque année pour la toute première fois. Tout cela malgré des défis réglementaires accrus et une concurrence renouvelée de Huawei en Chine, son plus grand marché. Le succès et la résilience continus d’Apple sont en grande partie dus à la tendance croissante des appareils haut de gamme, qui représentent désormais plus de 20 % du marché, alimentée par des offres de reprise agressives et des plans de financement sans intérêt », poursuit Popal.

Cette évolution vers des appareils haut de gamme et plus chers s’est également reflétée sur le marché des appareils photo, pour ce que ça vaut. Même si les ventes unitaires peuvent baisser, des prix moyens plus élevés peuvent compenser les baisses du chiffre d’affaires total. Comme PétaPixel le sait de première main, les smartphones phares iPhone 15 Pro et Pro Max sont des appareils étonnants.

“Le changement global dans le classement au sommet du marché met encore plus en évidence l’intensité de la concurrence sur le marché des smartphones”, déclare Ryan Reith, vice-président du groupe IDC. Trackers mondiaux de mobilité et d’appareils grand public. « Apple a certainement joué un rôle dans la chute de Samsung, mais l’espace Android global se diversifie en lui-même. Huawei est de retour et fait rapidement une percée en Chine. Des marques comme OnePlus, Honor, Google et d’autres lancent des appareils très compétitifs dans la fourchette de prix inférieure du haut de gamme. Et les pliables et les discussions accrues autour des capacités d’IA sur les smartphones gagnent du terrain. Dans l’ensemble, l’espace smartphone se dirige vers une période très intéressante.

En regardant la croissance des ventes unitaires d’une année sur l’autre, plutôt que la part de marché, Apple a connu une croissance de 3,7 % entre 2022 et 2023, tandis que les expéditions de Samsung ont chuté de 13,6 %, une baisse assez importante. Il sera intéressant de voir si les nouveaux appareils Galaxy S24 inverseront la tendance pour Samsung en 2024.

Alors que de nombreuses entreprises autres que Samsung ont connu une réduction de leurs livraisons l’année dernière, expliquant la baisse globale de 3,2 % des expéditions de smartphones en 2023, la croissance positive d’Apple est éclipsée par l’acteur relativement nouveau Transsion, qui a enregistré une croissance de 30,8 %.

Alors que Samsung lance aujourd’hui ses smartphones Galaxy S24 et que des acteurs plus petits mais importants comme OnePlus, Huawei, Xiaomi et Oppo sont sur le point de faire des vagues cette année, Apple sera-t-il en mesure de conserver sa première place ou sera-ce une merveille d’un an ?

Crédits: Données provenant d’IDC