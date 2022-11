Apple poursuivi en justice par les victimes impliquées dans la collision de l’Apple Store du Massachusetts

Apple est l’une des deux entreprises poursuivies par les victimes impliqué dans un récent attentat à la pudeur catastrophique dans le Massachusettsqui en a tué un et en a grièvement blessé près de vingt autres après qu’un conducteur de SUV ait traversé la façade vitrée d’un Apple Store après que son pied se serait coincé de l’accélérateur.

Les avocats représentent désormais “plusieurs victimes” impliquées dans la collision, qui affirment que l’attentat à la pudeur était “100% évitable” et qu’Apple et les promoteurs du centre commercial n’ont pas réussi à empêcher un tel incident en n’installant pas de barrières ou de bornes entre le trafic du parking et la façade vitrée du magasin.

Il est entendu que parmi les victimes, deux employés du magasin ont également poursuivi l’accident.

Les services d’urgence ont été appelés à l’Apple Store plus tôt ce mois-ci après qu’un SUV a traversé l’avant de l’Apple Store.avec des images à l’époque montrant le véhicule au fond du magasin alors que des sources d’information locales ont rapporté qu’au moins une personne était coincée sous la voiture.

Apple a confirmé dans un communiqué qu’une victimequi a été nommé séparément Kevin Bradley, 65 ans, du New Jersey, tragiquement a perdu la vie dans l’incident qui était un entrepreneur à l’Apple Store« soutenant la construction récente » à l’emplacement.

Dans une déclaration via Nouvelles de Boston 25le Dr Jason Tracy, chef de la médecine d’urgence à l’hôpital South Shore, a déclaré que 17 personnes au total sont arrivées aux urgences souffrant de “tous types de blessures traumatiques”, y compris des blessures à la tête, des problèmes aux membres inférieurs et des membres “mutilés”.

Comme l’a rapporté le média local, certaines victimes ont dû être opérées et d’autres devront éventuellement être opérées. Un certain nombre de ces patients ont subi des blessures mettant leur vie en danger, selon le Dr Chris Burns, chef de la traumatologie de l’hôpital.

Le conducteur au volant a affirmé qu’il cherchait un magasin de lunettes lorsque son pied s’est coincé sur l’accélérateurfaisant sauter sa voiture du trottoir et entrer en collision avec le magasin, selon des documents judiciaires.

Tel que rapporté par Nouvelles de Boston 25Bradley Rein, 53 ans, conduisait un Toyota 4Runner 2019 noir le jour de la collision. Le procureur du district de Plymouth, Timothy Cruz, a déclaré que Rein faisait face à des accusations d’homicide imprudent par un véhicule à moteur et de conduite imprudente d’un véhicule à moteur.

Image: Nouvelles du ciel