Conformément à un nouveau brevet déposé auprès du US Patent and Trademark Office, Apple étudie la possibilité de rendre sa future montre plus mince en supprimant complètement le moteur de retour haptique.

Mais comme le retour haptique est essentiel à l’expérience utilisateur, l’entreprise souhaite que la batterie elle-même assume ce rôle. Il décrit un «composant de batterie mobile» qui fournit le retour haptique.

En retirant le moteur de vibration, Apple pourrait libérer de l’espace et agrandir la batterie elle-même et, finalement, améliorer la durée de vie de la batterie. Ou le fabricant a d’autres plans pour utiliser l’espace libre. Là encore, le brevet pourrait même ne pas se matérialiser en un produit final, donc seul le temps le dira.

La source