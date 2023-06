Apple pourrait travailler sur un casque Vision Pro plus abordable pour une version 2025

Selon Bloomberg’s Mark Gurman, Apple prévoit de proposer une version plus abordable du casque Vision Pro et il arrivera probablement en 2025. C’est parce que le prix de 3 499 $ est évidemment trop restrictif et que le Vision Pro en tant que produit n’est pas destiné à une adoption massive. .

Le rapport de Gurman affirme que la société envisageait initialement de retarder l’annonce du prix du Vision Pro en raison d’une publicité négative, mais a préféré donner à chacun 9 mois de temps pour s’y habituer.

Le futur casque, en revanche, probablement appelé simplement Vision ou Vision One, visera une adoption massive. Apple pourrait utiliser des écrans de niveau inférieur, une puce moins puissante, réduire le nombre de caméras ou exiger des AirPod pour la fonction audio spatiale.

D’autre part, Apple tentera de conserver certaines des fonctionnalités de base, telles que l’écran EyeSight externe et le système de suivi des mains.

On pense qu’Apple vise une version 2025 alors qu’une deuxième génération de Vision Pro est en préparation.

