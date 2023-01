Apple pourrait se tourner vers LG pour les écrans de smartwatch microLED

Il y a quelques jours à peine, nous avons annoncé que Samsung progressait rapidement avec le développement de son panneau microLED pour les montres intelligentes et certains pensent qu’Apple les utilisera pour sa future série Watch. Cependant, le dernier rapport met également LG Display dans le mélange.

Une source de l’industrie affirme que LG Display a déjà mis en place des opérations et produit des fonds de panier pour les écrans microLED en petites quantités. La production débutera probablement au second semestre 2024, donc la première Apple Watch avec un écran microLED devrait arriver en 2025.

Cela contredit le récent rapport sur la production de microLED de Samsung, car les analystes estiment que le rival de LG sera prêt avec ses écrans dès l’année prochaine. Il est possible que Samsung utilise sa technologie exclusive pour sa gamme Galaxy Watch avant de fournir ses microLED à Apple. De plus, Apple aime diversifier ses chaînes d’approvisionnement, il pourrait donc conclure un accord avec les deux sociétés et introduire une montre intelligente microLED en 2025.

