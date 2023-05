Apple pourrait ne pas fabriquer plus de 300 000 casques de réalité mixte de première génération, selon une firme de recherche

Apple devrait dévoiler son casque de réalité mixte tant attendu et dont on parle depuis longtemps le mois prochain à la WWDC23, avec des rapports suggérant que l’appareil coûtera plus de 3000 $ et sera principalement destiné à un public de niche, y compris les développeurs, les entreprises et les ingénieurs du jeu. .

Alors que les débuts approchent, la société de recherche taïwanaise Force de tendance a signalé que les expéditions du casque de réalité mixte de première génération pourraient tomber en dessous de l’estimation précédente de 100 000 unités cette année, affirmant qu’Apple ne pourrait pas fabriquer plus de 300 000 casques de première génération au total.

La perspicacité (via MacRumeurs) suggère qu’en plus du prix élevé, les complications de fabrication pourraient également limiter la portée du premier casque Apple AR/VR, avec une deuxième génération plus abordable qui serait en développement pour un lancement vers 2025qui devrait voir le casque commencer à être commercialisé auprès du consommateur moyen.

Image: Ian Zelbo