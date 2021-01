Apple pourrait lancer un Mac 12 cœurs alimenté au silicium en mars de cette année

Apple a lancé l’année dernière son premier lot d’ordinateurs Mac équipés de la puce M1, notamment le MacBook Air, un MacBook Pro 13 pouces et un Mac Mini. Les nouveaux Mac équipés de moteurs M1 ont été lancés avec de nombreuses critiques positives sur les performances et l’amélioration de l’efficacité énergétique des nouveaux ordinateurs portables. Maintenant, il semble qu’Apple prenne une longueur d’avance sur le processeur M1 à 8 cœurs, car un nouveau rapport indique qu’un Apple Silicon Mac à 12 cœurs pourrait arriver en mars.

La nouvelle fuite provient d’un pronostiqueur qui s’appelle @LeaksApplePro. Le fuyant dit qu’Apple lancera un Mac alimenté par la puce Apple Silicon à 12 cœurs en mars de cette année, ce qui est conforme à un rapport de décembre 2020 de Bloomberg qui laissait entendre qu’Apple pourrait tester un Mac Pro avec une puce à 32 cœurs , qui ne serait pas prêt avant 2022. Cependant, le rapport Bloomberg a déclaré que les plans plus immédiats d’Apple incluraient des puces à 12 cœurs. La fuite de LeakApplePro indique que la nouvelle puce contiendra prétendument huit cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité, alimentant potentiellement un MacBook Pro 16 pouces. Le pronostiqueur n’a pas donné plus d’informations sur le développement, mis à part le fait que la puce Apple Silicon à 12 cœurs peut être appelée M1X, mais ce n’est pas non plus définitif.

Apple a annoncé ses MacBook Air, MacBook Pro (13 pouces) et Mac Mini équipés de moteurs M1 en novembre 2020. Le géant basé à Cupertino s’éloigne actuellement de la dépendance d’Intel pour fabriquer des processeurs pour ses ordinateurs Mac. Apple devrait annoncer plusieurs nouveaux produits cette année, ainsi que davantage d’ordinateurs Mac équipés de la technologie M1. La société devrait lancer ses très attendus trackers d’objets basés sur Bluetooth AirTags, ainsi que de nouveaux écouteurs AirPods 3 véritablement sans fil cette année.