Apple pourrait lancer un écran de maison intelligente de type iPad l’année prochaine

Apple se prépare à lancer une nouvelle tentative dans le domaine de la maison intelligente, en commençant par un écran intelligent qui pourrait sortir l’année prochaine. C’est selon Bloombergc’est Mark Gurman, qui écrit dans son Allumer bulletin d’information d’aujourd’hui indiquant que l’écran utilisera un nouveau système d’exploitation, appelé homeOS, basé sur le tvOS de l’Apple TV (un peu comme le logiciel qui pilote actuellement les HomePods.)

Gurman rapporte que l’écran exécutera des applications Apple telles que Calendrier, Notes et Accueil, et qu’Apple a testé des prototypes avec des aimants pour un montage mural. Et il prendra en charge Apple Intelligence – ce que les HomePod d’Apple ne font pas actuellement.

Une autre rumeur récente suggérait qu’un appareil « HomeAccessory » à venir serait de forme carrée et que les utilisateurs pourraient être en mesure d’utiliser des gestes de la main à distance pour le contrôler, comme 9à5Mac a écrit plus tôt cette semaine. Et MacRumeurs a signalé des références de code apparentes à l’appareil et accueilOS.

Un écran comme celui-ci semble plus terre-à-terre que l’idée d’écran robotique d’Apple. Cela pourrait également être moins fastidieux et, espérons-le, moins coûteux que d’essayer d’utiliser un iPad comme contrôleur dédié pour la maison intelligente (j’ai essayé ; ce n’est pas une expérience formidable !). Nous saurons si et quand il sera lancé – ce qui n’est pas le cas. ça semble terriblement lointain.

