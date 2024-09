Apple pourrait lancer le premier accessoire pour maison intelligente de type iPad l’année prochaine

Apple pourrait lancer un accessoire de maison intelligente de type iPad basé sur sa plate-forme homeOS dès l’année prochaine, selon BloombergC’est Mark Gurman.



Écrivant dans son dernier Bulletin d’information sur la mise sous tensionGurman rapporte que l’écran exécutera des applications Apple telles que Calendrier, Notes et Accueil, et comportera une interface « optimisée pour contrôler les appareils électroménagers et visualiser rapidement les informations ».

Les gammes Apple TV et HomePod existantes d’Apple offrent déjà des fonctionnalités de hub domestique, mais manquent cruellement du matériel nécessaire pour exécuter des modèles d’IA. En revanche, Apple Intelligence sera au cœur du nouvel accessoire domestique, qui est en fait un « compagnon bas de gamme » d’un appareil robotique de plus de 1 000 $ pour la maison, écrit Gurman.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur des appareils similaires. On dit que les prototypes ressemblaient à un HomePod avec un écran (fixé magnétiquement aux murs ou posé sur un bureau) et un écran de type iPad monté sur un bras robotique. Les deux accessoires seraient le fruit d’une collaboration entre les groupes d’ingénierie matérielle d’IA et d’appareils domestiques d’Apple.

Code backend découvert par MacRumeurs en janvier, il a été suggéré qu’Apple poursuivait ses travaux sur une plateforme homeOS, en tant que variante de tvOS. Une autre découverte de référence de code en juin a par la suite confirmé l’existence d’au moins un accessoire pour la maison inédit.

Plus récemment, 9à5Mac a affirmé que l’appareil domestique intelligent bas de gamme était doté d’un « écran carré », d’une puce A18 et d’une caméra intégrée pour FaceTime. L’appareil prend apparemment en charge AirPlay, est capable d’identifier les gestes de la main à distance et peut distinguer une personne d’une autre pour des demandes personnalisées‌. 9à5Mac dit qu’Apple pourrait lancer le produit domestique dès le printemps prochain.