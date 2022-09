Apple pourrait lancer le nouvel “iPhone 15 Ultra” l’année prochaine, en remplacement du “Pro Max”

Apple a annoncé sa série d’iPhone de nouvelle génération plus tôt ce mois-ci, comprenant l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro qui sont désormais entre les mains d’utilisateurs du monde entier. Avec la série iPhone 14 dans la nature, des rumeurs commencent à spéculer sur ce qui va suivre, avec Mark Gurman de Bloomberg suggérant qu’Apple pourrait abandonner la dénomination “Pro Max” l’année prochaine et la remplacer par un nouveau modèle “Ultra”, bien que les détails soient vagues.

Selon le rapport, Apple va probablement réorganiser le design de l’iPhone l’année prochaine avec quelque chose de nouveau, contrairement à l’iPhone 14 Pro qui conserve le même design global que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro. La refonte pourrait voir Apple abandonner le port Lightning au profit d’un connecteur USB-C, Gurman notant comment les changements pourraient voir Apple renommer le « Pro Max » en « Ultra », après le lancement de l’Apple Watch Ultra au début du mois.

Pour l’Apple Watch Ultra, Apple a repensé l’Apple Watch avec un nouveau boîtier robuste conçu pour résister aux chocs et aux coups durs, l’appareil étant adapté aux environnements sportifs extrêmes.

On ne sait pas tout à fait ce qui justifierait qu’Apple passe du nom “iPhone 15 Pro Max”, qui jusqu’à aujourd’hui était le nom supposé de l’iPhone le plus performant de l’année prochaine à “iPhone 15 Ultra”, bien qu’il soit possible que la refonte attendue pourrait voir de nouveaux changements majeurs pour s’aligner sur la robustesse de l’Apple Watch Ultra, tout en conservant le look premium donné aux précédents modèles d’iPhone “Pro”.

