Apple pourrait lancer des iPads mis à jour cette semaine, selon un rapport | Actualités technologiques

De nouveaux iPad, iPad mini et iPad Air arrivent.

iPad de 10e génération (Crédit image : Apple)

Cela fait plus d’un an qu’Apple a annoncé de nouveaux iPad. Selon certains initiés, la société pourrait bientôt lancer cette semaine un nouvel iPad de base, un iPad mini et un iPad Air amélioré avec une puce M2. Cependant, quelques fuites affirment le contraire, suggérant que les nouveaux iPad ne seront pas lancés avant un certain temps.

Selon un rapport de Suralimentéde nouveaux iPad seront dévoilés dès le mardi 17 octobre. Le rapport souligne également que ces nouveaux iPad ressembleront à leurs prédécesseurs et comporteront un matériel légèrement amélioré.

On dit que le nouvel iPad Air sera basé sur la puce Apple Silicon M2, tandis que l'iPad mini utilisera l'A16 Bionic, la puce qui alimente l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Un rapport de 9to5Mac affirme également que les nouveaux iPad seront lancés en octobre, éventuellement avec une conférence de presse à huis clos, suivie d'un communiqué de presse.

Cependant, Bloomberg suggère le contraire, indiquant que la nouvelle gamme d'iPad sera lancée en 2023, mais pas en octobre. Apple est connu pour avoir annoncé de nouveaux iPad un mois après l'événement iPhone pendant un certain temps. Apple a lancé l'iPad de 10e génération aux côtés de la série iPhone 14 en octobre 2022. De même, le nouvel iPad Air avec la puce M1 a été annoncé en mars 2022. L'iPad mini avec l'A15 Bionic a été introduit en 2021 avec un design rafraîchi. Apple travaillerait également sur une gamme d'iPad Pro de nouvelle génération, alimentée par la nouvelle puce M2. Il s'agirait de la première paire d'iPad d'Apple à disposer d'un écran OLED, offrant un contraste plus élevé et une reproduction des couleurs plus précise par rapport aux écrans mini-LED actuels de la gamme iPad Pro.