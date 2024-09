Apple pourrait lancer de nouveaux écrans et systèmes d’exploitation Smart Home l’année prochaine

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur de nouveaux appareils pour la maison intelligente, et de nouvelles informations ont récemment été divulguées suggérant que l’immense entreprise technologique vise le marché de la maison intelligente avec au moins deux nouveaux appareils et un système d’exploitation.

Selon plusieurs rapports de ces derniers jours, Apple travaille sur deux nouveaux produits d’affichage intelligent et un système d’exploitation pour maison intelligente.

Les informations les plus récentes proviennent d’un Rapport Bloomberg qui détaille les écrans pour maison intelligente en cours de développement et homeOS d’Apple, qui devrait être le système d’exploitation le plus récent de la société pour ces écrans.

Nouveaux panneaux pour maison intelligente

Selon Bloomberg, la société travaille sur un appareil de table combinant un membre robotique avec un grand écran de type iPad. De plus, un écran de maison intelligente bas de gamme comportera des fonctionnalités FaceTime et un contrôle de maison intelligente. Bloomberg indique que ces appareils portent respectivement les noms de code J595 et J490.

L’appareil bas de gamme pourrait être lancé dès le début de l’année prochaine, rapporte Bloomberg.

Bloomberg indique également que les nouveaux produits exécuteront homeOS, un nouveau système d’exploitation similaire à tvOS d’Apple TV. Ces deux systèmes pourraient être combinés et exécutés sur tous les appareils domestiques Apple, rapporte Bloomberg.

Les produits sont le fruit d’une collaboration entre les groupes d’IA et d’appareils domestiques d’Apple, rapporte Bloomberg, avec un écran bas de gamme capable d’exécuter des applications telles que Calendrier, Notes et Accueil avec une interface optimisée pour le contrôle de la maison intelligente. L’appareil peut se fixer magnétiquement aux murs ou sur les tables.

Apple Intelligence arrive dans la maison intelligente

Les iPad sont utilisés comme interfaces de contrôle pour la maison intelligente depuis des années, il est donc logique qu’Apple travaille sur une version spécialisée de l’iPad ou une sorte de combinaison avec un HomePod. Cependant, ce qui est peut-être plus important, c’est qu’Apple apportera ses outils Apple Intelligence AI aux deux produits. Actuellement, des appareils comme l’Apple TV, le HomePod et le HomePod mini ne disposent pas du matériel nécessaire pour exécuter des modèles d’IA, selon le rapport.

Selon Apple, Apple Intelligence est un nouvel ensemble de fonctionnalités conçu pour améliorer l’expérience iPhone, iPad et Mac à l’aide d’outils basés sur l’IA. Il s’intègre dans l’écosystème Apple pour améliorer la productivité, l’apprentissage et la créativité. Les fonctionnalités clés incluent l’apprentissage adaptatif dans les applications, la génération de contenu intelligente et l’assistance en temps réel pour des tâches telles que la synthèse de documents, la suggestion de modifications et l’affinement des présentations.

Ces fonctionnalités sont conçues pour transformer l’expérience utilisateur en rendant les tâches quotidiennes plus intuitives et efficaces. Dans le contexte de la maison intelligente, Apple Intelligence peut être capable d’apprendre les préférences de contrôle de la maison d’un utilisateur et de suggérer des actions en conséquence. Cependant, Apple n’a rien dit sur les capacités de la maison intelligente, ce n’est donc qu’une conjecture à ce stade.

De nouveaux écrans Apple pour maison intelligente et un système d’exploitation pour maison intelligente constitueraient des développements intéressants sur le marché CEDIA, où Apple joue déjà un rôle important. Les iPad sont des appareils d’interface courants, et un nombre croissant de fabricants comme Savant et Control4 intègrent des services Apple tels que Siri et HomeKit.